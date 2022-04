Suspenden la ejecución de Melissa Lucio, condenada a muerte en Texas La madre de 14 hijos iba a ser ejecutada en dos días por la muerte de su hijita Mariah, ocurrida en 2007: celebridades como Kim Kardashian y Amanda Knox pedían clemencia para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Leach y Melissa Lucio Jeff Leach y Melissa Lucio | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock La ejecución de Melissa Lucio, una madre hispana de 14 hijos que fue condenada por la muerte de una de sus hijas en el estado de Texas, ha sido suspendida. Así lo dio a conocer este lunes el abogado defensor de la mujer revelado por medio de un comunicado que la corte ha enviado los reclamos de la acusada al tribunal de primera instancia para su revisión. "Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre he confiado en Él", expresó Lucio por medio de dicho mensaje dado a conocer en parte por CNN. "Estoy agradecida de que la corte me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia. Mariah está en mi corazón hoy y siempre". La ejecución de Lucio estaba programada para este 27 de abril. La mujer, sus familiares y miembros de la comunidad habían pedido clemencia al gobernador de la entidad, Greg Abbott. El caso no cobró notoriedad luego de que Kim Kardashian y Amanda Knox, entre otras celebridades, pidieran justicia para ella. Lucio era la única mujer en la lista del pabellón de la muerte y fue condenada a la pena capital por la muerte de su hija Mariah, de 2 años, ocurrida el 17 de febrero del 2007. Kim Kardashian y Melissa Lucio Kim Kardashian y Melissa Lucio | Credit: Lionel Hahn/Getty Images; GOFUNDME Foto publicada este lunes por el representante del Distrito 67 en Plano, Texas, Jeff Leach, acompañado de Melissa Lucio, anunciando las buenas nuevas: Jeff Leach y Melissa Lucio Jeff Leach y Melissa Lucio | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Melissa] ha estado en el corredor de la muerte por más de 14 años, por la muerte de su hija que fue un trágico accidente", exclamó a principios de abril la estrella de telerralidad por medio de un tuit. "Su hija de 2 años, Mariah, se cayó de las escaleras y murió dos días después mientras dormía. Después de pedir ayuda, fue detenida por la policía", agregó. "Los análisis realizados por expertos médicos y forenses reconocidos a nivel nacional arrojaron nueva evidencia de que no hubo asesinato. La hija de Lucio, Mariah, murió como resultado de las lesiones sufridas en una caída", afirmó en su momento el equipo legal de Lucio. 83 miembros de la Cámara de Representantes también habían enviado una carta dirigida al gobernador Abbott y al concejo de perdones para la libertad condicional asegurando que la ejecución de Lucio sería una total injusticia.

