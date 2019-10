¿De qué se trata el app de trabajo con el que están estafando a los milenials? By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¡Cuidado! Las autoridades están sonando las alarmas por un nuevo tipo de estafa en Hangouts que le está costando miles a muchos miles a los milenials que han caído en ella. Empezar galería Una nueva estafa Image zoom Getty Images Las autoridades están sonando las alarmas por un nuevo tipo de estafa que le ha costado millones de dólares a milenials en busca de trabajo. Advertisement Advertisement ¿Cómo funciona? Image zoom PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images El gancho es un link que aparece en ofertas de trabajo publicadas en sitios como Indeed.com, según reporta USA Today. Cuando los candidatos entran a dicho link se hace una cita para una ‘entrevista’ por medio del app Google Hangouts. Sin salida Image zoom Getty Images En dicha entrevista se le promete al candidato un empleo como asistente administrativo o un cargo similar. Se le ofrecen unos $26 por hora en el período de entrenamiento y $29 cuando comience el trabajo formal. Advertisement Una trampa Image zoom Getty Images “Al principio todo parecía totalmente legítimo”, contó Rinna, una muchacha residente en Taylor, Michigan al mencionado diario para explicar lo que le tocó vivir. “[Quien me entrevistó] era bastante formal”. Fuga de dinero Image zoom ADEM ALTAN/AFP/Getty Images La treta consiste en que una vez que te han aceptado para el ‘puesto’ te mandan un cheque para que lo deposites en tu cuenta de banco y compres equipo para poder realizar el trabajo. El problema es que los cheques son falsos y entonces quedas ‘debiéndole’ a la ‘compañía’ el dinero que te ‘prestaron’. Presa fácil Image zoom El uso de Google Hangouts es óptimo para este tipo de estafas porque el uso de dicho app es bastante común en el ambiente profesional, pero sobre todo: puede esconder a sus usuarios bajo el anonimato. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Mucho cuidado! Image zoom Carl Court/Getty Images Quienes usan Google hangouts para este tpo de estafas acosan a sus víctimas sin parar. “Te mandarán mensajes de texto, te convencerán, te harán creer todo lo que dicen”, asegura un usuario del foro especializad Quora. “Comenzarán a pedirte cosas pequeñas, como una tarjeta de ITunes, luego te pedirán dinero…no les creas. En cuanto alguien te pide dinero o un password bloquéalo”. Un problema del milenio Image zoom Getty Images Según la Fundación para la Educación de los Inversionistas FINRA, el Better Business Bureau y la Universidad de Stanford los Milenials son uno de los grupos demográficos más propensos a caer en estafas que se realizan en redes sociales. ¡Así que mucho ojo! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

