Muere a los 37 años Dax Tejera, exproductor de Jorge Ramos: "Dejas un vacío imposible de llenar" Falleció de manera repentina dejando una hija de 5 meses de nacida y otra de 2 años. Trabajó con el periodista mexicano en el programa Fusion. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dax Tejera Credit: Leigh Vogel/Getty Images Dax Tejera, exproductor ejecutivo del programa This Week on ABC y antiguo colaborador de Jorge Ramos, ha fallecido de manera repentina a los 37 años. Tejera, quien trabajó con el periodista mexicano en el programa Fusion, falleció este viernes tras sufrir un ataque al corazón, informó Kim Godwin, presidenta de ABC News en un memorandum enviado al equipo, según informa The Hollywood Reporter. "Te vamos a extrañar mucho Dax. Fue un honor trabajar juntos y ser tu amigo. Nos dejas tanto y, a la vez, dejas un vacío imposible de llenar", exclamó con profundo dolor Ramos en un tuit publicado este domingo 25 de diciembre, día de la Navidad. 🙏 Tejera deja a su esposa, Verónica, y a dos hijas: Ella, de solo 5 meses y nacida el pasado mes de julio, y Sofía, de 2, según indica PEOPLE. Dax Tejera (der.), en abril pasado, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, al lado de Peter Alexander (izq.), Cecilia Vega y Ricardo Jimenez: Dax Tejera muere Credit: Leigh Vogel/Getty Images Cecilia Vega, se ha unido al coro de destacados periodistas y productores que han lamentado públicamente la pérdida de Dax Tejera: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un día tan triste para todos nosotros en en ABC News, Dax Tejera no solo era el productor más brillante y compasivo con que el yo haya trabajado, si no que también era un amigo muy querido", exclamó John Quiñones uno de muchos colaboradores del talentoso productor que han exclamado su pesar en la red. "En este día de Navidad mis pensamientos están con su esposa, Verónica, y con sus hijas bebés". "Dax era una fuerza lleno de entusiasmo, inteligencia y pasión", exclamó por su parte el periodista cubanoamericano José Díaz-Balart. "Él era un verdadero servidor público. Tuve el honor de conocerlo y trabajar con él. QEPD amigo, un abrazo infinito".

