Dax Tejera, productor ejecutivo del programa This Week en ABC que fallecía el pasado mes de diciembre, moría atragantado hasta la muerte en un estado de intoxicación, según han confirmado los oficiales a PEOPLE. El que fuera productor de Jorge Ramos en su día tenía 37 años y moría de "asfixia debido a la obstrucción de la salida de aire por una bola de comida complicada por una aguda intoxicación de alcohol", explicó el Jefe de Médicos de la Oficina de Nueva York a PEOPLE. La muerte fue accidental, añadió. De esta manera queda clarificada la razón que llevó a perder la vida de forma repentina a Dax. Dax Tejera Dax Tejera junto a Jorge Ramos | Credit: IG/Dax Tejera Tejera dejaba a su esposa, Verónica Tejera, de 33 años, y sus hijos, Sofía, de 2, y Ella, de 7 meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La misma noche de su fallecimiento, los oficiales habían sido llamados del hotel donde él y Verónica se estaban quedando, cerca de la estación de Grand Central. La llamada tenía que ver con una supuesta falta de atención a los niños, informa PEOPLE. Como consecuencia, Verónica fue arrestada con dos cargos por comportamiento perjudicial para un niño, expresó el Departamento de Comisionado Público de la Policía de Nueva York a nuestra revista hermana. Según se informó, las dos pequeñas fueron dejadas solas en el interior de la habitación del hotel por un largo período de tiempo. En declaraciones a Entertainment Tonight sobre el incidente el mes pasado, la esposa de Dax confesó que había sido una "mala decisión" dejarlas solas. "Cuando Dax colapsó el 23 de Diciembre, le acompañé en la ambulancia al hospital. Pedí a una amistad cercana y a mis padres que fueran rápidamente al hotel para atender a los pequeños, a los que monitoreaba por la cámara. El hotel no dejó a mi amiga entrar y llamaron a la policía. Teníamos dos cámaras que contemplaban a mis hijas mientras dormían, estuve muy pendiente todo el tiempo que estuve fuera. Aunque no les pasó nada, me doy cuenta de que fue una mala decisión", expresó en ese comunicado a EW.

