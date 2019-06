David Ortiz no era el blanco del atentado que sufrió en República Dominicana afirman las autoridades Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador de Justicia de dicho país, afirmó que el pelotero dominicano no era el el objetivo del atentado del 9 de junio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El caso del atentado en contra de la vida del ex pelotero David Ortiz ha cobrado un nuevo giro. Este miércoles Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador de Justicia de la República Dominicana afirmó que el ex jugador de las Medias Rojas de Boston no era el el objetivo del atentado perpetrado en su contra el 9 de junio pasado. En conferencia de prensa el fiscal aseguró que la situación es mucho más compleja: Ortiz por un hombre asociado con el Cártel de Golfo, que opera en México. Al parecer el supuesto narco -que ha sido identificado como Víctor Hugo Gómez- sospechaba que su primo lo traicionó para mandarlo a la cárcel y que por eso lo mandó matar, según reporta el diario The New York Times. Gómez es originario de República Dominicana y es buscado por las autoridades en Estados Unidos. Se cree que actualmente se encuentra en tierras estadounidenses. Según las autoridades fue él quien dio la orden de atentar en contra de su primo, Sixto David Fernández. Por azares del destino, David Ortiz se encontraba sentado al lado de Fernández aquella noche. Ambos llevaban una camisa negra con bordes dorados y supuestamente por ello fueron confundidos. Al momento del ataque Ortiz y Gómez estaban sentados en la misma mesa del bar Dial de Santo Domingo, cuando uno de los presuntos autores del crimen se introdujo en el local para dispararle a Ortiz por la espalda. El director de la Policía Nacional Dominicana, Ney Aldrin Bautista Almonte, en la conferencia de prensa en Santo Domingo hablando del atentado en contra de David Ortiz: Image zoom ERIKA SANTELICES/AFP/Getty Images En la conferencia de prensa Bautista mostró videos y fotos que intentaban recrear la forma en que se desarrolló el ataque. Según lo que se explicó, horas antes del ataque, un sujeto llamado Alberto Rodríguez Mota -que sigue prófugo de la ley- llegó al bar y se instaló ahí esperando a la víctima. Hacia las 8:00 p.m., cuando el supuesto blanco del ataque llegó al Bar, Mota le tomó una foto, que quedó tapada parcialmente por un parroquiano. Luego la envió a sus compinches describiendo cómo iba vestido el blanco. En una gasolinera cercana Rolfi Ferreira Cruz, presunto autor del disparo y Eddy Feliz García , el sujeto que lo llevó hasta el bar, abordaron una motocicleta en dirección al sitio para llevar a cabo el atentado. Según las autoridades Víctor Hugo Gómez no tiene un historial criminal y es dueño de un garage de autos. En 2011, cuando Fernández fue detenido bajo cargos da narcotráfico, éste pensó que su primo lo había denunciado y juró vengarse. Múltiples fuentes han confirmado la versión de que los sospechosos fueron contratados bajo promesa de recibir 400,000 pesos dominicanos como compensación, es decir unos $7,800 por cabeza. Según se ha dicho el narco que ordenó el ataque coordinó todo por medio de dos ex reos que él conoció en la cárcel: Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno y el mencionado Alberto Rodríguez Mota. 11 individuos han sido arrestados por el atentado en contra de David Ortiz, el autor intelectual y el coordinador de la operación siguen prófugos. 11 individuos han sido arrestados por el atentado en contra de David Ortiz, el autor intelectual y el coordinador de la operación siguen prófugos. 11 individuos han sido arrestados por el atentado en contra de David Ortiz, el autor intelectual y el coordinador de la operación siguen prófugos.

