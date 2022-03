Padre mató a sus tres hijas en una iglesia en Sacramento y luego se suicidó David Mora mató a sus tres hijas y a su chaperón y luego se suicidó. El hombre tenía una visita supervisada con las niñas porque está separado de su madre, quien lo acusó de violencia doméstica. La tragedia ocurrió en una iglesia. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Mora, de 39 años, mató a sus tres hijas y al chaperón de las niñas durante una visita supervisada, reporta PEOPLE. El hombre —quien está separado de la madre de sus hijas— luego se suicidó. La tragedia ocurrió en una iglesia de Sacramento, California. Mora mató a balazos a sus tres hijas — Samia, de 13 años, Samantha, de 10, y Samarah, de 9 — y su chaperón, Nathaniel Kong, de 59 años, durante una visita supervisada. Su exnovia, la madre de las niñas, había puesto una orden de restricción en contra de Mora que le prohibía acercarse a ella. El hombre había sido acusado de violencia doméstica por la madre de sus hijas y tenía una orden de alejamiento hasta mayo del 2026, reporta Associated Press. Su exnovia había argumentado que temía por su vida y la de sus hijas por el carácter violento de Mora. David Mora - California Church Shooting, United States - 01 Mar 2022 David Mora | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock Mora no podía tener un arma de fuego por la orden de restricción en su contra y las autoridades están investigando como obtuvo una pistola. El hombre había sido sometido a una evaluación psicológica en abril del 2021. La identidad de la madre de las menores no ha sido revelado por ser una víctima de abuso y violencia doméstica, reporta Univision. Los líderes de la iglesia de Sacramento expresaron que estaban en shock y entristecidos ante este violento incidente. Se realizó una vigilia para honrar a las víctimas.

