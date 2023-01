Policía arrestado tras las muertes de dos cheerleaders adolescentes David Cauthron, de 42 años, un oficial de la policía en Luisiana fue arrestado después de las muertes de Maggie Dunn, de 17 años, y Caroline Gill, de 15, dos amigas porristas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las familias de Maggie Dunn, de 17 años, y Caroline Gill, de 15, dos amigas cheerleaders, lloran las muertes de las adolescentes, comenzando el año sumidos en dolor. Las porristas, que estudiaban en la escuela secundaria Brusly en Luisiana, murieron en un terrible choque, reporta PEOPLE. Un oficial de la policía fue arrestado ya que según las autoridades el choque ocurrió mientras el policía perseguía a alta velocidad a un sospechoso de robar en una casa el sábado en la noche. El hermano de Maggie, Liam Dunn, estaba en el auto con las adolescentes cuando fueron impactados y está en el hospital en condición crítica. "Va a necesitar cirugías. Tiene roto el femur, la tabula, la muñeca izquierda y tiene el cráneo fracturado. Pedimos oraciones", expresó su padre Kenny en Facebook. El padre también pidió a sus familiares y amigos que donaron sangre en nombre de su hijo en el Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge. Un oficial de la policía en Addis, identificado como David Cauthron, de 42 años, fue arrestado y enfrenta dos cargos de homicidio negligente, reporta WBRZ-TV. No se sabe si Cauthron tiene un abogado que lo represente. El fiscal de distrito Tony Clayton dijo que el policía fue suspendido y tendrá que "responder muchas preguntas" sobre su velocidad y "negligencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maggie Dunn y Caroline Gill Maggie Dunn y Caroline Gill | Credit: Facebook/Brusly High School Cheerleading Clayton dijo a WBRZ0-TV que es imperdonable que estas adolescentes hayan perdido sus vidas. "Si pone en peligro la vida humana, para la persecución. No vale la pena el riesgo", añadió sobre el oficial. El policía chocó con el auto donde viajaban las adolescentes mientras perseguía a Tyquel Zanders, de 24 años, reporta The Advocate. Zanders fue arrestado y enfrenta cargos por entrar ilegalmente a una propiedad, robarse un vehículo y huir de la policía, según reportes. No se sabe si tiene un abogado que lo represente. El equipo de porristas al que pertenecían Maggie y Caroline expresó su dolor en sus redes sociales, asegurando que el entusiasmo y las sonrisas de estas cheerleaders les hará mucha falta. Según su página de Facebook, se realizará una vigilia para recordarlas en el campo de fútbol de su escuela.

