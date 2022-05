Datos sorprendentes sobre el Cinco de Mayo El Cinco de Mayo no es la Independencia de México, y en este día se consume la mayor cantidad de aguacates en los Estados Unidos ¡Datos súper interesantes sobre este día! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Ya tienes todo listo para preparar el guacamole y las margaritas? Se viene el Cinco de Mayo, la celebración latina más importante en Estados Unidos. Es por eso que People VIP te trae 5 datos curiosos sobre esta particular celebración. El Cinco de Mayo conmemora una batalla Por más que usualmente se cree que esta fecha celebra la independencia de México, la verdad es que lo que conmemora es la batalla de Puebla de 1862, cuyo resultado fue una importante victoria sobre Francia, que aunque tenían un mejor ejército invasor, no pudieron vencer a los mexicanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN México igual perdió la guerra Aunque celebramos una victoria, México fracasó en su intento de expulsar a los invasores. Es por eso que el territorio fue gobernado por los colonizadores franceses por cinco años, hasta que con apoyo americano, los mexicanos libraron otra batalla y finalmente lograron obtener de vuelta su independencia. Los colores oficiales son el rojo, blanco y verde Colores que por supuesto también son los de la bandera de México. Pero a que no sabías que el verde representa la esperanza y la independencia; el blanco, la unidad y la pureza; y el rojo, la religión y la sangre de los héroes. Estados Unidos consume la mayor cantidad de aguacates durante este día Según la comisión de aguacates de California, los americanos consumen alrededor de 81 millones de la fruta en Cinco de Mayo, con el fin de preparar el famoso guacamole. Los Ángeles es el epicentro de la celebración mundial Si bien es una fiesta de origen mexicano, el Cinco de Mayo se celebra mucho más en Estados Unidos, y siendo Los Ángeles el estado que alberga la mayor comunidad de mexicanos, es natural que ahí la fiesta sea más grande. Ahora que ya sabes estos cinco datos curiosos, no te queda más que disfrutar de la fiesta. ¡Feliz Cinco de Mayo! Ahora que ya sabes algunos datos importantes del Cinco de Mayo, te invitamos a que lo celebres a lo grande con un refrescante coctel. ¡Salud! Hello Johnnie & Lemon Hello Johnnie & Lemon Credit: Cortesía Ingredientes: 50ml Johnnie Walker Black Label​, agua tónica y limón rallado o una rodaja de naranja. Preparación: Llena con hielo un vaso alto, añade el Johnnie Walker Black Label​ y termina con la agua tónica. Adorna con el limón rallado o una rodaja de naranja. Cazadores Avocado Margarita Margarita de aguacate Cazadores Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes: 1 ½ oz. Tequila Cazadores Blanco, 1 oz. jugo fresco de limón verde, 1 oz. miel de agave, 1 cuarto de aguacate, 1 ramita de cilantro fresco, 1 rebanada de chile jalapeño tostado. Preparación: En una coctelera mole el aguacate con el cilantro y el chile. Añade el resto de los ingredientes con hielo en una coctelera y agita vigorosamente. Sirve en un vaso con hielo.

