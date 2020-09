8 cosas que no sabías sobre la celebración del Mes de la Herencia Hispana ¿Qué se festeja, cuándo inició y por qué se celebra a mediados de septiembre el Mes de la Herencia Hispana? Te lo contamos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 15 de septiembre de cada año inicia la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Alrededor del país, múltiples celebraciones se desarrollan para festejar el gran impacto que han tenido los hispanos a través de la historia en la nación de las barras y las estrellas. Pero, ¿cuál es el origen de esta importante celebración? Aquí te contamos 8 datos que seguramente no conocías del Mes de la Herencia Hispana y que te ayudarán a entender los inicios de este reconocimiento a nuestra comunidad. Image zoom Mes de la Herencia Hispana. La celebración de la Herencia Hispana fue establecida en 1968 El 17 de septiembre de 1968, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, firmó una orden ejecutiva en la que creó la Semana de la Herencia Hispana y la cual se celebraría alrededor del 17 de septiembre de cada año. ¿Por qué se celebra durante un mes? A pesar de que inicialmente la celebración se realizaba por una semana, en 1988, el presidente Ronald Reagan decidió que la celebración se extendiera a un periodo de un mes (30 días). No es extraño que en Estados Unidos se honre a comunidades durante la totalidad de un mes. Un ejemplo de esto es el Mes de la Historia Negra que se festeja en febrero o el Mes del Orgullo LGBTQ que se conmemora en junio. ¿Por qué se decidió que la celebración iniciara a mediados de septiembre? El Mes de la Herencia Hispana inicia su celebración el 15 de septiembre, fecha que coincide con el día en que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran su independencia. De igual forma, México conmemora su independencia el 16 de septiembre y Chile hace lo propio el 17 de septiembre. Image zoom Mes de la Herencia Hispana Mark Cunningham/MLB Photos via Getty Images ¿Por qué es importante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos? A pesar de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad hispana en los Estados Unidos, no hay duda de la gran influencia que ha tenido en diferentes aspectos de la evolución cultural, social y económica del país. Según el Censo realizado en el año 2018, más de 58.9 millones de hispanos residen en los Estados Unidos, convirtiéndose en la minoría más grande del país. Se estima que para el año 2060 este número pueda alcanzar los 111 millones de habitantes. ¿Cómo puedes unirte a la celebración del Mes de la Herencia Hispana? Aunque gran parte de los eventos públicos de la celebración del Mes de la Herencia Hispana se han visto afectados por la situación actual que se afronta el mundo por el Covid-19, la mejor forma de unirse a la celebración es compartiendo a través de las redes sociales las razones por las cuales te sientes orgulloso de tus raíces. La Fundación de la Herencia Hispana creó una campaña para que compartas a través de Instagram publicaciones bajo los hashtags #MiVoz o #MyVoice y te unas a la celebración de este mes. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras latino e hispano? La palabra latino se refiere a todo aquel que tenga raíces o provenga de los países que conforman a Latinoamérica. Por su parte, el término hispano se utiliza para referirse a todos aquellos quienes sus orígenes están ligados a un país en donde se habla el idioma español, lo que incluye a las personas con raíces en España. Image zoom Bad Bunny Denise Truscello/Getty Images for LARAS Selena Gómez, Jessica Alba y Bad Bunny brillarán en los Premios de la Herencia Hispana 2020 Tres grandes nombres del mundo del espectáculo latino recibirán en la edición 2020 de los Premios de la Herencia Hispana reconocimientos por su labor profesional. Selena Gómez será galardonada por sus logros en la industria del entretenimiento, la actriz Jessica Alba recibirá el honor por su desempeño en el mundo de los negocios y el cantante Bad Bunny será distinguido con el galardón a la Visión por el impacto mundial que ha logrado con su música. La velada de premiación de la Herencia Hispana se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre. Grandes nombres que han sido reconocidos en ediciones pasadas de los Premios de la Herencia Hispana Desde la creación de la Fundación de la Herencia Hispana por parte de la Casa Blanca en 1987, hispanos que han generado un impacto en Estados Unidos son galardonados por su labor durante la celebración anual de los Premios de la Herencia Hispana. Grandes nombres de la comunidad hispana como Rita Moreno, Gloria Estefan, Tito Puente, Andy Garcia, Antonio Banderas, Plácido Domingo, Ricky Martin, John Leguizamo, Dolores Huerta, Isabel Allende, Sammy Sosa, Óscar de la Hoya, Rosario Dawson, Don Francisco, Óscar de la Renta, Celia Cruz y José Feliciano han hecho parte del selecto listado de homenajeados durante la velada de premiación.

