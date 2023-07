Lo que debes saber de Australia y Nueva Zelanda, anfitriones del Mundial Femenino 2023 Los dos países oceánicos se preparan para mostrarle al mundo la belleza de sus territorios. Dale una mirada a estos datos que hay que saber sobre los anfitriones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Australia y Nueva Zelanda se vestirán de gala para ser anfitriones de lujo de la Copa Mundial Femenina 2023, el evento deportivo más esperado del año por los aficionados al fútbol en todos los rincones del planeta. Para los expertos, este será un campeonato inolvidable. Y no se equivocan, pues los más de un millón de boletos vendidos para verlo en persona pronostican que esta Copa será el evento deportivo femenino con la mayor asistencia de la historia. Las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, la brasileña Marta, la española Alexia Putellas, la australiana Sam Kerr y la colombiana Linda Caicedo serán algunas de las superestrellas del fútbol que estarán presentes en la competición liderando a sus seleccionados en búsqueda del título. Anfitriones de lujo Esta será la primera vez que dos naciones unen fuerzas para organizar un Mundial Femenino. Tanto Australia como Nueva Zelanda se han preparado con lujo de detalle para que el torneo orbital sea uno de los mejores y más recordados. Sídney Credit: Getty Images Aún hay mucho que no conocemos de estos maravillosos países, así que creamos este listado para que te familiarices un poco más con los anfitriones de la Copa Mundial Femenina 2023. Información general que debe saber Suele asumirse que la capital de Australia es Sidney, pero en realidad es la ciudad de Canberra. A pesar de ser el sexto país con mayor extensión del mundo, su número de habitantes es tan solo de 26 millones de personas, haciendo de esta nación la sexta con menor densidad de población en el planeta. En cuanto a Nueva Zelanda, su capital es la ciudad de Wellington y tiene una población estimada de un poco más de cinco millones. A pesar del creciente fervor que se ha despertado por el fútbol en ese país, el deporte más popular es el rugby. No es para menos, pues con tres títulos mundiales masculinos y seis en la rama femenina son los reyes y reinas indiscutibles de esta disciplina. Aunque usualmente las Copas Mundiales se juegan durante la época de verano para Estados Unidos, la ubicación de Australia y Nueva Zelanda —en el hemisferio sur de la Tierra— hace que el torneo se desarrolle durante el invierno de estos dos países. Canguro Credit: Getty Images ¿Por qué son reconocidos Australia y Nueva Zelanda? Los dos países han ganado gran reconocimiento en el mundo por su belleza natural y por ello son un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones de encanto. La Gran Barrera de Coral, la montaña Uluru o el Parque Nacional de Kakadu son algunos de los lugares que se deben visitar en Australia y que han sido reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Desde luego, no podemos olvidar que también es hogar de los curiosos canguros y koalas. Nueva Zelanda no se queda atrás, pues sus paisajes de ensueño han transformado a este territorio en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus montañas, praderas, lagos, glaciares y volcanes han sido el escenario ideal para dar vida a icónicas sagas del cine como Las crónicas de Narnia (2005-2010), El señor de los anillos (2001-2003) y El Hobbit (2012-2014), entre otras. Además, en un listado revelado por la revista Forbes en el 2022, el país oceánico ocupó el segundo lugar como el más bello del mundo. ¿En dónde se jugarán los partidos? Diez gigantescos y modernos escenarios, distribuidos en nueve ciudades, serán el epicentro de los 64 partidos que se disputarán en este Mundial. El partido inaugural se jugará en el Estadio Nacional de Nueva Zelanda Eden Park en Auckland, que puede albergar hasta 60,000 espectadores. Por su parte, la final del evento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Sídney en Australia, el cual tiene capacidad para recibir hasta 115,000 fanáticos. Sydney Olympics Village Credit: Getty Images Brisbane, Adelaide, Melbourne y Perth son las otras cuatro ciudades australianas en donde se jugará el torneo. Dunedin, Hamilton y Wellington en Nueva Zelanda completan las nueve urbes que albergarán partidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A qué hora serán los partidos? Definitivamente es una de las preguntas más comunes que los amantes del fútbol se hacen por estos días, ya que la diferencia horaria tendrá un impacto importante en las transmisiones de los partidos en Estados Unidos, especialmente durante los juegos de la fase de grupos. Debido a la locación de las nueve ciudades anfitrionas y de las grandes distancias que existen entre algunas de ellas, los horarios de los partidos serán muy diversos. En los horarios oficiales compartidos por la FIFA, se puede ver que los juegos se disputarán entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m. (hora del Este). Lo que quiere decir que la gran mayoría de compromisos serán en la noche y la madrugada de Estados Unidos.

