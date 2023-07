10 datos que harán de la Copa Mundial Femenina 2023 algo inolvidable Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Copa Mundial Femenina Credit: Richard Heathcote/Getty Images Australia y Nueva Zelanda se visten de gala para recibir a las 32 selecciones nacionales que llegan en búsqueda de la Copa Mundial Femenina. Esta edición será muy especial y dejará múltiples marcas en la historia del fútbol. Dale una mirada a estos datos antes de deleitarte con este evento único. Empezar galería 32 equipos por primera vez <p>China 1991 fue la primera Copa Mundial Femenina y tuvo tan contó con 12 equipos participantes. Número que creció a 16 en Estados Unidos 1999. En Canadá 2015, la FIFA abrió las puertas para que 24 países estuvieran en el torneo. Australia y Nueva Zelanda 2023 será la primera ocasión en la que 32 selecciones nacionales estarán en competencia.

Más de un millón de entradas vendidas

Recientemente, la FIFA reveló que más de un millón de boletos han sido vendidos, razón por la cual se espera que sea el evento deportivo femenino más atendido de la historia.

Tal es la expectativa, que el partido de apertura en tierras australianas tuvo que cambiar de sede para poder albergar la gran ola de fanáticos que desea estar en las tribunas alentando al equipo local en su primer partido. El juego entre Australia e Irlanda será en el Estadio Olímpico de Sídney ante más de 100,000 aficionados.

$30,000 para cada jugadora

Cada una de las 732 jugadoras que participe en el Mundial de Australia & Nueva Zelanda recibirá un pago de $30,000 de parte de la FIFA, lo que deja un precedente en el fútbol por ser la primera vez que esto sucede. Adicionalmente, de avanzar a las siguientes rondas, los equipos recibirán bonificaciones adicionales.

La bolsa de premios para esta edición del Mundial es de $110 millones, un incremento significativo comparado con los $30 millones de la más reciente Copa en 2019, pero aún una cifra lejana a los $440 millones que recibieron los hombres en el Mundial de Catar. Australia y Nueva Zelanda en su primera vez

Para las dos naciones oceánicas este será su debut como anfitrionas de un torneo orbital de la FIFA. Además de esto, Australia & Nueva Zelanda 2023 también dejará un sello como la primera edición de una Copa Mundial Femenina en la que dos naciones unen esfuerzos para organizar el torneo en conjunto.

Itinerarios un poco inusuales

Debido a las grandes distancias que existen entre algunas de las ciudades que alojan juegos del torneo, los itinerarios de viajes serán extenuantes para varias de las selecciones participantes. Irlanda parece haber sido la menos afortunada y será el combinado que más distancia debe viajar durante la fase de grupos. El equipo europeo tendrá que desplazarse más de 7,600 kilómetros para enfrentar a los equipos de Canadá, Nigeria y Australia.

Una leyenda que sigue escribiendo su historia

La futbolista brasileña Marta es considerada por muchos expertos como la mejor jugadora de la historia. No es para menos, pues ha sido elegida en seis ocasiones como la mejor jugadora del año por la FIFA —y con 17 anotaciones es la máxima goleadora de los Mundiales Femeninos. Australia y Nueva Zelanda 2023 será la sexta Copa Mundial de la estrella de Brasil y tal vez sea su última oportunidad de lograr ganar el primer título para su país.

Los equipos debutantes

Incrementar el número de equipos participantes a 32 fue la mejor oportunidad para que nuevos países lograran clasificar a la cita orbital. En el Mundial 2023 habrá ocho equipos que por primera vez tendrán el privilegio de pisar el césped como participantes. Haití, Irlanda, Filipinas, Marruecos, Panamá, Portugal, Vietnam y Zambia serán las naciones que debutan en el evento.

Solo cuatro países han logrado ser campeones

Australia y Nueva Zelanda 2023 será la novena edición de la Copa Mundial Femenina, pero solo cuatro naciones han logrado levantar el preciado trofeo que se disputa desde 1991. Estados Unidos es el máximo ganador con cuatro títulos, seguido de Alemania con dos. Noruega y Japón cuentan con un campeonato cada uno.

Estados Unidos por la hazaña

El Team USA intentará continuar con su dominio en el fútbol femenino. Sus cuatro títulos mundiales hacen del equipo de las rayas y las estrellas el rival a vencer. Luego de ganar en Canadá 2015 y Francia 2019, el conjunto liderado por Alex Morgan y Megan Rapinoe luchará por su tercera Copa consecutiva. De hacerlo, sería el primer país en lograr un triplete Mundial en la historia del fútbol.

¿Nuevas reinas del fútbol?

El fútbol femenino ha despertado una euforia mundial y la evolución del deporte en los últimos años ha dado como fruto una generación de superestrellas que han puesto en jaque la superioridad de potencias como Estados Unidos y Alemania. En esta ocasión, selecciones como España, Francia, Australia, Inglaterra, Holanda y Suecia llegan con pergaminos que las acreditan como fuertes candidatas al título y con posibilidades de ser campeonas inéditas del evento.

