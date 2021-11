Masacre en Wisconsin: Darrell Brooks compartió memes pro-Hitler, pidió violencia contra los blancos El exconvicto acusado por la muerte de seis personas en un desfile navideño de Wisconsin compartió memes en las redes sociales que pedían violencia contra los blancos y que sugerían que "Hitler tenía razón" por matar judíos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Darrell Brooks Darrell Brooks | Credit: (Photo by Mark Hoffman-Pool/Getty Images) El exconvicto acusado por la tragedia en la que murieron seis personas en un desfile navideño de Wisconsin, compartió publicaciones en las redes sociales que pedían violencia contra los blancos y sugirieron que "Hitler tenía razón" por matar judíos. Darrell Brooks Jr., quien tiene antecedentes penales desde hace décadas, compartió una serie de memes y mensajes inquietantes en las redes sociales, la mayoría de los cuales han sido eliminados desde su arresto por la carnicería mortal del domingo. Incluyeron numerosas publicaciones atacando a policías, comparándolos con miembros del Ku Klux Klan y llamándolos "pandillas callejeras violentas", además de llamar a la violencia hacia los blancos, según las capturas de pantalla. "¡¡COMPORTAMIENTO APRENDIDO Y ENSEÑADO !!" escribió el 9 de junio del año pasado en medio de la violenta agitación por el asesinato de George Floyd por un policía de Minnesota, según una captura de pantalla compartida por el Daily Mail. "Así que cuándo empezamos a bakk knokkin TF Out a los blancos, quiero escucharlo… ¡¡a los viejos blancos 2 [también], KNOKK DEM TF OUT!! PUNTO", escribió bajo su nombre de rapero, MathBoi Fly, junto con un emoji del dedo del medio. La policía aún no ha anunciado el motivo de la carnicería del domingo, pero los seis que murieron, incluido un niño de 8 años, eran blancos. En 2015, también compartió un inquietante meme antisemita que parecía alinearse con las creencias de los israelitas hebreos negros, según otra captura de pantalla compartida por el Daily Mail. Titulado "¡Hitler sabía quiénes eran los verdaderos judíos!", el meme comparte la afirmación ampliamente desacreditada de que el maníaco nazi había advertido que su genocidio se debió en parte a que sabía que "los negros… son los verdaderos hebreos". Sugiere que la Tercera Guerra Mundial comenzaría cuando la gente "supiera que Hitler tenía razón" y "le hizo un favor al mundo al matar" judíos. Darell Brooks Darell Brooks | Credit: (Photo by Mark Hoffman-Pool/Getty Images) No hay fuentes para el meme, y una investigación de Reuters ha dejado en claro que no hay razón para sugerir que la advertencia fue hecha por Hitler, quien vio a los negros como una amenaza para la pureza de la raza germánica. En sus canciones de rap, Brooks también se jactaba de ser un "terrorista" y un "asesino en la ciudad", según el Sun. Brooks está acusado de cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, y se espera que se agregue un sexto poco después de la muerte de Jackson Sparks, de 8 años, quien se encontraba en estado crítico después del ataque. Darrell Brooks Darrell Brooks | Credit: EPA/WAUKESHA COUNTY SHERIFFS OFFICE Cada cargo de homicidio conlleva una posible sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dada la gravedad de su crimen, que ocurrió después de que lo liberaron con una fianza "inapropiadamente baja" en un caso no relacionado, fue detenido con una fianza de $5 millones.

