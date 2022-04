Enamorado de Tinder acusado de matar a una joven enfermera y tener relaciones sexuales con su cadáver Danueal Drayton, de 31 años, enfrenta cargos por golpear y estrangular a Samantha Stewart, una enfermera de 29 años con quien salió en una cita romántica tras conocerla en Tinder. El hombre también fue acusado de abusar sexualmente del cadáver. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre fue acusado de matar a una joven enfermera que conoció en Tinder y luego tener sexo con su cadáver. Según los fiscales, el agresor luego usó la tarjeta de crédito de su víctima para comprar un pasaje de avión a California. Danueal Drayton, de 31 años, enfrenta cargos por golpear y estrangular a Samantha Stewart, una enfermera de 29 años con quien salió en una cita romántica en julio del 2018 tras conocerla en Tinder, reporta el diario The New York Post. El hombre recién fue extraditado a Los Ángeles donde enfrenta cargos de asesinato, un crimen sexual y robo. Los fiscales argumentan que la víctima fue engañada por este enamorado, que aparentaba ser un príncipe en las redes sociales pero era en realidad un depredador sexual. Según documentos de la corte, el hombre —que vivía en New Haven, Connecticut— asesinó a Stewart en la casa de la enfermera. Luego supuestamente tuvo relaciones sexuales con su cadáver, la dejó en la habitación cubierta con una cobija y se robó sus tarjetas de crédito. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Danueal Drayton Danueal Drayton | Credit: NYPD El sujeto luego huyó de la casa de la víctima en un van blanco que luego fue encontrado en el aeropuerto de JFK en Nueva York. Según los fiscales, voló a Los Ángeles pagando su boleto con las tarjetas de Samantha Stewart. Drayton fue arrestado una semana después en un hotel de North Hollywood, donde supuestamente había secuestrado a otra mujer. Los hermanos de la enfermera encontraron su cuerpo sin vida. Según sus familiares, su agresor le había roto los dientes. La joven trabajaba en el hospital North Shore University en Manhasset. Drayton podría pasar 25 años en prisión si es encontrado culpable.

