¡Fuertes acusaciones de Danni Berriel a lágrima viva al quedar libre Eduardo Ojeda! Mientras que Gonzalo Peña sigue prófugo de la justicia, la actriz reaccionó hoy ante la libertad de su presunto violador en una rueda de prensa y no imaginas lo que dijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Lamento subir este video por este medio, pero es la última salida que encontré para yo poder estar segura y libre", escribió en sus redes la joven actriz Daniela Berriel el pasado cinco de marzo para compartir un fuerte video en el que relató su versión de cómo fue violada por Eduardo Ojeda, un amigo de su ex Gonzalo Peña y en presencia de este, sin que el actor hiciera nada por evitarlo. "Hoy por fin decido ser valiente, ahora quiero ser libre". Tras el revuelo que causó el clip, el actor de la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, huyó de México tras ser señalado de cómplice de violación y se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el presunto agresor, Eduardo Ojeda, fue apresado y ahora puesto en libertad, algo que removió profundamente a Danni Berriel, quien hoy concedió una rueda de prensa en la que, rota de dolor, realizó duras acusaciones acerca de lo acontecido. Sentada junto a su padre y sus abogados, estos explicaron cómo la defensa del acusado pidió la terminación del proceso legal por medio de una prueba genética mediante la que el juez decidió darle la libertad, ya que las autoridades declararon que no se encontró material genético del agresor. Daniela Berriel rueda de prensa Image zoom Credit: Video Grab IG Daniela Berriel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la voz quebrada por momentos y tratando de aguantar las lágrimas, la actriz presumió valentía y entereza, acusando a los responsables de dar vía libre a su presunto agresor, afirmando que solo fue por causa del tráfico de influencias de la adinerada familia de Ojeda: "Actuaré enérgicamente en consecuencia, solicitando de nuevo que se continúe la investigación, otorgaré más pruebas, presentaré denuncias penales…" reafirmó, aunque reconoció sentir miedo: "Temo por mi persona y mi familia, ya que al señor Eduardo Ojeda Franco lo hago responsable, a la familia Ojeda Franco, de mi seguridad, la de mi familia y de mis abogados". La joven actriz invitó a todas las mujeres que hayan sufridos abusos a denunciar y aseguró que hay otras mujeres que han sido víctimas de su agresor y que ya está en contacto con una de ellas: "No me callaré y no pararé hasta que se haga justicia", sentenció. "Es hora de que ellos tengan miedo, invito a las mujeres a denunciar, sé que hay más víctimas de Eduardo y las invito a denunciar, a que no tengan miedo, él podrá comprar muchas cosas, pero jamás nuestra voz, no van a volver a silenciarme". Por su parte, la familia Ojeda compartió el siguiente comunicado al respecto: "El día 8 de marzo de 2021, nuestro hijo Eduardo, fue puesto a disposición del Juez de Control de Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, con motivo de la denuncia presentada en su contra por Daniela "N". El día 14 de marzo de 2021, le fue dictado Auto de Vinculación a Proceso, al considerar el Juez que con la sola imputación de la denunciante (que durante la investigación modificó sustancialmente sus versiones) y a pesar de la negativa categórica de Eduardo, hasta esa fecha era procedente someterlo a proceso. Dicha resolución no implicó prejuzgar sobre su culpabilidad, que solo se determina al dictarse sentencia definitiva. Con posterioridad al Auto de Vinculación a Proceso, se practicó por las autoridades la prueba de ADN de las muestras obtenidas de la denunciante al inicio de la investigación, con el ADN de Eduardo, determinándose que no existía coincidencia y por tanto que este no tuvo contacto sexual con ella como se afirmó en la denuncia. La prueba de ADN es reconocida mundialmente por su veracidad y confiabilidad y ha permitido que incluso personas condenadas injustamente han sido declaradas inocentes después de pasar varios años en la cárcel. Con motivo del resultado concluyente de la prueba de ADN, y considerando que la única prueba de cargo era la imputación de la denunciante no corroborada con otras pruebas, se solicitó al Juez el sobreseimiento de la causa. El día 9 de abril de 2021, con presencia de todas las partes interesadas, se celebró la audiencia, en la que el Juez determinó que ante la nueva evidencia concluyente de la inocencia de nuestro hijo Eduardo lo procedente era ponerlo en inmediata libertad. Nuestra familia, en todo momento tuvo la convicción de la inocencia de Eduardo y confió plenamente en la independencia de las autoridades judiciales y ministeriales del Estado de Guerrero, a pesar de la campaña desplegada en su contra en diversas redes sociales".

