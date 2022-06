Encuentran cadáveres de joven pareja desaparecida en lago Michigan Los cadáveres de Daniel Sotelo y Natally Brookson, una joven pareja que había desaparecido, fueron encontrados en el lago Michigan. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Sotelo y Natally Brookson, una joven pareja, desapareció en abril. Ambos fueron vistos por última vez el 30 de abril. Aún se está determinando la causa de su muerte. Sus cadáveres fueron encontrados en el lago Michigan, confirma PEOPLE. Los estudiantes de la Universidad de Illinois, en Chicago, dejaron de contestar las llamadas de sus seres queridos y fueron reportados como desaparecidos. Daniel Sotelo, de 26 años, y su novia Natally Brookson, de 22, no volvieron a sus casas. Brookson fue vista por última vez saliendo de su trabajo en Friedman Place, una comunidad de adultos ciegos. Por su parte, Sotelo fue visto por última vez en una parada de transporte público cerca de la universidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel Sotelo y Natally Brookson Daniel Sotelo y Natally Brookson | Credit: GOFUNDME (2) Otro estudiante con quien él vivía lo dejó en la parada de metro y aseguró que Sotelo le dijo que iba a tomar un tren hacia el norte. Brookson, una estudiante de honor que estudiaba psicología, fue encontrada muerta el 2 de mayo en el lago Michigan. Semanas después, el 22 de mayo, las autoridades encontraron los restos de Sotelo también en el lago Michigan, cerca de Wilmette, un pueblo en el condado Cook de Illinois. Sotelo estaba a solo días de graduarse de química y obtener su diploma de maestría. No se ha revelado cuánto tiempo llevaban de relación amorosa. Según informaron las autoridades a PEOPLE, la causa de muerte de ambos aún está "pendiente" y el caso sigue bajo investigación. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para los gastos fúnebres de Brookson. También se creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a los familiares de Sotelo a costear sus gastos fúnebres. Que en paz descansen.

