El motivo que habría llevado al hijo del actor Rodolfo Sancho a descuartizar a un cirujano colombiano El chef español de 29 años asegura haber tenido relaciones sexuales con el médico Edwin Arrieta; revela supuesta amenaza que lo hizo estallar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Sancho se declara culpable Hijo de Rodolfo Sancho admite el asesinato | Credit: Rodolfo Sancho: (Photo by Patricia J. Garcinuno/WireImage) Daniel Sancho/IG Nuevos y escalofriantes detalles han surgido sobre el caso de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, quien a principios de semana fue detenido bajo acusaciones de desmembrar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Según medios tailandeses el chef de 29 años fue trasladado a brindado sórdidos detalles de la relación que lo unía al fallecido médico revelando la amenaza que supuestamente éste le hizo y que provocó que todo saltara por los aires. Al entrar en detalles sobre la relación de ambos, Sancho explicó que se habían conocido hace un año por medio de Internet y que fue durante su primer encuentro en persona que tuvieron su primer encuentro sexual. Puntualizando que no es homosexual y que tiene novia, el también Youtuber explicó que intentó poner punto final a la relación con el cirujano, pero que éste se negó tajantemente amenazando con hacer públicas las imágenes privadas que supuestamente habían intercambiado para armar un escándalo, pues sabía que su padre era una figura reconocida en España. Dicha amenaza fue la que supuestamente hizo que todo estallara y provocara el fatídico encuentro del pasado 3 de agosto. Los videos de Daniel Sancho se han viralizado en la red tras lo ocurrido en Tailandia: La víctima y el sospechoso se conocían antes de venir a Tailandia y sus actividades dudosas indican que podría asesinar a la víctima". Panya Niratimanon, jefe de policía de Koh Pha Ngan, a la agencia AFP. "Esta persona está abusando la ausencia de mi hermano porque no se va a poder defender; Está ensuciando el nombre de mi hermano", afirmó por su parte Darling Arrieta, hermana de la víctima a un medio local, afirmando que su familia "no" conocía a la víctima. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ha trascendido, Sancho invitó a Arrieta a reunirse con él en la isla de Koh Phangan bajo el pretexto de que celebraran juntos la fiesta anual de la Full Moon Party, tradicional en dicha localidad. Los sangrientos hechos se precipitaron, según explicó Sancho, cuando Arrieta quiso tener sexo con él. Cuando el joven chef se negó le propinó un puñetazo a su víctima. Al ver que no despertaba procedió a desmembrarlo en 14 partes, según detalles publicados por Semana, en España. Este lunes el sospechoso fue trasladado a la isla de Koh Mui para presentarse ante un juez. Según fuentes locales deberá permanecer aislado durante 10 días por protocolos de COVID-19 mientras aguarda a que de inicio su juicio, el cual podría durar varios meses. Según la cadena CNN el Sancho as autoridades del país asiático dijeron que Sancho enfrenta cargos por asesinato premeditado, ocultamiento y traslado de partes.

