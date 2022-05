Novio declarado culpable de agresión sexual a dama de honor de su propia boda antes de casarse Daniel Carney fue encontrado culpable de agredir sexualmente a una dama de honor de su boda antes de llegar al altar con su esposa, quien es amiga de la víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre fue encontrado culpable de agredir sexualmente a una de las damas de honor de su propia boda. Una corte del condado de Monroe en Pennsylvania declaró culpable a Daniel Carney, de 30 años, de agresión sexual. La dama de honor, una amiga de la novia, lo acusó de agredirla sexualmente durante un evento social antes de la boda, en el 2019, reporta WNEP. El hombre no fue encontrado culpable de violar a una víctima en estado de inconsciencia pero sí de agresión indecente agravada sin consentimiento, reporta WFMZ. El abogado de Carney dijo a PEOPLE que estaban "decepcionados" con el veredicto y que apelarán. Carney supuestamente agredió sexualmente a una de las damas de honor de su esposa el 30 de agosto del 2019 en una de las celebraciones previas a la boda, en la cual los invitados estaban bebiendo alcohol y practicando canotaje en el Río Delaware. La dama de honor, de 29 años —cuya identidad no ha sido revelada— luego fue a un hospital y le dijo a los médicos que había sido agredida sexualmente, según documentos de la corte. Carney le insistió a la policía que él no había hecho nada incorrecto y que él sentía que la presunta víctima se había "aprovechado" de él. Daniel Carney Daniel Carney | Credit: LINKEDIN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego Carney admitió que había agarrado a la amiga de su esposa por el brazo y la había llevado a un vestidor para hombres en Shawnee Inn & Golf Resort in Shawnee en Delaware, donde ocurrió la presunta agresión. Videos de cámaras de seguridad corroboran el testimonio de la dama de honor. La mujer alegó que había perdido la conciencia por su estado de embriaguez y cuando se despertó sintió dolor porque Carney supuestamente la había mordido y la manoseó. La joven dijo que volvió a perder la conciencia y cuando despertó lo encontró encima de ella. La esposa de Carney supuestamente los encontró a ambos en la ducha, dijo la dama de honor. El novio supuestamente le mandó un mensaje de texto a la dama de honor tras el presunto incidente, diciendo que había cometido un error y que se sentía feliz de casarse con su esposa. En una declaración jurada obtenida por PEOPLE en el 2019, un supuesto mensaje de texto de Carney a la dama de honor decía: "Nunca lo hicimos, ¿pero considerarías tomarte un plan B [píldora anticonceptiva] por su acaso? Por favor dime que sí, te lo ruego".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novio declarado culpable de agresión sexual a dama de honor de su propia boda antes de casarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.