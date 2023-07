Presentador de Ventaneando de luto por la trágica muerte de un amigo en evento de RBD Daniel Bisogno relató cómo ocurrió la tragedia y señaló como responsables a los organizadores. Esta es su versión de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los eventos promocionales de la esperada gira musical del grupo RBD terminó en tragedia cuando uno de los invitados falleció tras caerse de un cuarto piso de un edificio en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Según el relato del presentador del programa Ventaneando Daniel Bisogno, su amigo Alberto Clavijo sufrió el accidente cuando estaba a punto de irse del inmueble. Contó que había dejado la chaqueta en una zona que parecía una jardinería y al intentar alcanzarla, apoyó los pies en un piso falso hecho de plafón y se cayó al vacío. El comunicador detalló que el fallecido era un fotógrafo español de 32 años. Tras el accidente, fue trasladado al hospital, pero perdió la vida en la ambulancia, agregó. Bisogno criticó duramente la seguridad del lugar por, según dijo, no haber advertido del peligro que se corría si se pisaba esa zona o un letrero prohibiendo que nadie se acercara a ese lugar. Daniel Bisogno Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images "A toda esta gente que hace estos eventos y se preocupa tanto por la vestimenta, por tantas cosas y que no se preocupen por la seguridad de la gente a la que están llevando y esté alguien en peligro de muerte porque no hay pretexto alguno para tener un lugar sin avisos de peligro. No puedes hacer una fiesta ahí", opinó. Según su página Web, Clavijo era técnico superior de imagen y tenía un diplomado en Artes de la Imagen Fotográfica por la Escuela TAI de Madrid. Llegó a colaborar para Vogue España y Portugal, ELLE España y Portugal, Vanity Fair, OK! México y ERES México, entre otras.

