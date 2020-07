"Dame fuerzas, hermana": Mayra Guillén confirma muerte de Vanessa Guillén Autopsia revela que los restos humanos encontrados en Texas, pertenecen a la soldado desparecida, Vanessa Guillén. Así reaccionó su familia ante la noticia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha confirmado que los restos humanos encontrados hace unos días cerca del río León, en el condado de Bell, Texas, pertenecen a la soldado desparecida, Vanessa Guillén, según asegura el resultado de la autopsia. Así lo confirmaron los familiares de la víctima al Washington Post. Su hermana, Mayra Guillén, escribió un sentido tuit: “Dame fuerzas, hermana. Te amo con todo mi corazón y nos veremos pronto. Yo sé que Dios te tiene a su lado como la soldada que eres”, dijo después de confirmar que los restos encontrados eran efectivamente los de su hermana. Image zoom El caso de la teniente de 20 años ha causado una conmoción mundial. La joven desapareció el pasado 22 de abril y fue vista por última vez en el estacionamiento de las oficinas de Fort Hood, donde estaba estacionada. Image zoom Facebook/Find Vanessa Guillen Sus restos fueron encontrados en una tumba a ras del suelo, a treinta millas del fuerte, donde un hombre avisó que había un olor putrefacto. Image zoom KHOU 11 "Parece que la sepultaron, le pusieron cal, mezclaron concreto, lo pusieron encima, le pusieron tierra, rocas y cosas", explicó Tim Miller, miembro de la búsqueda, sobre el modo en que supuestamente los asesinos de Guillén dispusieron del cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El principal sospechoso de este asesinato, el soldado Aaron Robinson, se suicidó cuando la policía lo cercó: "Agentes especiales intentaban localizar al sargento de bajo rango perteneciente a Fort Hood que huyó de su puesto", señaló la Armada. "Mientras que las fuerzas del orden intentaban hacer contacto con el sospechoso, supuestamente este sacó una arma y se quitó la vida". Image zoom FORT HOOD US ARMY Siguiendo un hilo en sus mensajes de texto, la policía interrogó a su novia, Cecily Aguilar. Ella confirmó que Robinson le había contado que había golpeado con un martillo en la cabeza en repetidas ocasiones a una soldado en el cuarto de armas de la base.

Close Share options

Close View image "Dame fuerzas, hermana": Mayra Guillén confirma muerte de Vanessa Guillén

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.