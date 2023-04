El Dalai Lama se disculpa tras un video con un niño que ha causado un escándalo mundial Esta fue la explicación que dio el líder religioso de 87 años tras su acción, que ha provocado la indignación de usuarios de redes sociales y celebridades alrededor del mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dalai Lama Credit: Photo by -/AFP via Getty Images El Dalai Lama pidió una disculpa pública luego de que se hiciera viral un video en que se le ve besando a un niño en los labios y pidiéndole que le "chupe la lengua". Fue a través de la cuenta de Twitter que el líder espiritual de 87 años compartió un comunicado en el que expresó su deseo de disculparse con el pequeño, su familia y sus amigos alrededor del mundo por "el daño que sus palabras pueden haber causado". "Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Él lamenta el incidente", se lee en la publicación. De acuerdo a CBS, el evento tuvo lugar el pasado 28 de febrero en McLeod Ganj, un suburbio de la ciudad de Dharamshala, al norte de la India. En el clip, se puede ver al niño acercándose al Dalai Lama y le pregunta "¿puedo abrazarte?". Allí es cuando el líder tibetano lo invita a subir al escenario y le señala la mejilla y le dice: "primero aquí", incitando al niño a darle un abrazo y un beso. Luego señala sus labios y dice: "Entonces creo que finalmente aquí también". Luego tira de la barbilla del niño y lo besa en la boca. "Y chúpame la lengua", dice después de unos segundos, sacando la lengua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ilia Calderón y Daniella Navarro son algunas de las famosas que se han hecho eco de la noticia y han alzado su voz en contra del abuso infantil por parte de congregaciones religiosas. "Igual de escabrosos y despreciables son los abusos sexuales que no vemos en imágenes como esta, cometidos por líderes de iglesias y congregaciones religiosas y espirituales alrededor del mundo", escribió Calderón en sus historias de Instagram. Ilia Calderón Daniella Navarro Left: Credit: Instagram / Ilia Calderón Right: Credit: Instagram / Daniella Navarro Cabe recordar que en 2019, el Dalai Lama se disculpó por un comentario que hizo sobre si su sucesora fuera una mujer. "Si viene una mujer Dalai Lama, debería ser más atractiva", dijo el decimocuarto Dalai Lama al reportero Rajini Vaidyanathan. Si no, "la gente, creo, prefiere, no verla, esa cara".

