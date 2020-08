Se suicida a los 23 años Daisy Coleman, víctima de una supuesta violación contada en documental de Netflix La joven alegó en el documental que fue violada en una fiesta en Missouri cuando tenía 14 años. “¡Ojalá pudiera haberle quitado el dolor!”, lamentó su mamá al informar de su fallecimiento. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daisy Coleman, una de las protagonistas del documental de Netflix Audrie y Daisy en el que se recogían sus denuncia de que fue violada de adolescente en su pequeño pueblo de Missouri, se quitó la vida a los 23 años La trágica noticia fue dada a conocer por su madre Melina Moeller Coleman la noche del miércoles a través de las redes sociales. “Mi hija Catherine Daisy Coleman se suicidó esta noche", dijo Moeller Coleman en su mensaje en Facebook, en el que contaba que se había puesto en contacto con la policía para que comprobaran cómo se encontraba su hija. "¡Ojalá pudiera haberle quitado el dolor! Nunca se recuperó de lo que esos chicos le hicieron y simplemente no es justo". Image zoom Facebook Melina Moeller Shael Norris, una de las fundadoras y directora ejecutiva de la organización SafeBAE de ayuda a las víctimas de agresión sexual, dijo que la joven fue encontrada muerta en Denver, CO, reportó CBS. En 2012, cuando tenía 14 años, Coleman alegó que fue violada por Matthew Barnett, un jugador del equipo de fútbol americano de la secundaria local, durante una fiesta en la pequeña localidad de Maryville, MO, incidente que otro joven grabó en su teléfono. Tras la presunta agresión, abandonaron ante la puerta de su casa a la adolescente bebida e inconsciente ataviada solo con unos pantalones de yoga y una camiseta a pesar, en medio del frío de una noche de enero. Barnett sostuvo que Coleman había dado su consentimiento cuando mantuvieron relaciones sexuales y un cargo inicial de agresión sexual fue retirado. Tras esa decisión de las autoridades, que llamó la atención de la prensa nacional, Coleman denunció que había sido objeto en su pueblo de una campaña de acoso e insultos por quienes no creían su versión de los hechos, contó People. El caso se volvió a abrir y Barnett se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor, por haber abandonado a la joven inconsciente en la intemperie, por el que fue condenado a dos años de libertad condicional. "A todos los que me apoyaron, les prometo que lo que sucedió el 8 de enero de 2012 no me definirá para siempre", dijo Coleman tras la declaración de culpabilidad de su presunto agresor en 2014. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A raíz de este suceso y el bullying que sufrió, la joven se convirtió en una activista social en contra de las agresiones sexuales. Al mismo tiempo, reconoció que había intentado suicidarse al menos dos veces, según CBS. La otra joven que aparece en el documental de Netfliz, Audrie Pott, de 15 años, se suicidó días después de también denunciar que había sido agredida sexualmente por otros tres menores en septiembre de 2012 en Sarasota, CA. Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra "FUERZA" a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

