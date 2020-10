Acusan a un cura de realizar trío sexual en el altar de la iglesia: grabó el encuentro en video El sacerdote Travis Clark, de la iglesia de St. Peter y Paul en Nueva Orleans, fue detenido tras el trío sexual que sostuvo con dos dominatrices. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Revelaciones impactantes emergieron esta semana en una corte de Louisiana donde documentos revelaron un acto atroz e impensable: que un sacerdote perteneciente a una parroquia católica en Nueva Orleans sostuvo relaciones sexuales en un trío con dos mujeres. Pero las cosas no pararon ahí, pues el encuentro ocurrió en el punto más sagrado del templo: al altar. No conforme, el cura grabó en video todo lo ocurrido. Los hechos quedaron al descubierto luego del arresto de Travis Clark, de 37 años, y pastor de la iglesia de Sts. Peter y Paul, de Pearl River, al norte de Nueva Orleans, donde realizaba sus labores desde 2019. Según la policía de dicho poblado -perteneciente a Tammany Parish- el 30 de septiembre pasado, cerca de las 11:00 p.m. un transeúnte pasaba frente a la iglesia y le llamó la atención el ver las luces del tempo encendidas. Al asomarse a una de las ventanas presenció lo inconcebible: que el pastor Clark estaba en pleno acto sexual con dos mujeres que llevaban corsets y zapatillas de tacón alto tipo stiletto.. El cura estaba semidesnudo y llevaba prendas de sacerdote. Según New Orleans Advocate el trío parecía haber preparado el ambiente con luces especiales y al parecer grababan todo en video con su celular colocado en un trípode. El supuesto incidente fue grabado por el aterrorizado transeúnte quien mostró el video a la policía, según revela The Times-Picayune. Agentes acudieron a la parroquia donde el sacerdote fue detenido. Las supuestas implicadas en los hechos fueron identificadas posteriormente como Melissa Cheng, de 23 años y Mindy Dixon, de 41. Ambas fueron detenidas y fichadas bajo cargos de “actos obscenos ocurrieron en el altar, que es claramente visible desde la calle”.. Clark enfrenta las mismas acusaciones. Travis Clark, de 37 años, fue ordenado en 2013 y comenzó a trabajar en la parroquia de Sts. Peter y Paul en 2019: Image zoom Rev. Travis Clark St. Tammany Parish Sheriff’s Office Las sospechosas Melissa Cheng, de 23 años y Mindy Dixon, de 41. Según reportes cuando Dixon iba camino a su encuentro con el cura dijo en redes que iba a "profanar una casa de Dios": Image zoom Mindy Dixon St. Tammany Parish Sheriff’s Office Image zoom Melissa Chang St. Tammany Parish Sheriff’s Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según KLFY-10, en Nueva Orleans, récords públicos demuestran que Dixon trabaja como actriz en cintas pornográficas y para adultos, además de desempeñarse como dominatrix para clientes privados. Dicha fuente cita que el día en que la mujer partió hacia su encuentro con el cura escribió en una de sus cuentas que iba a "profanar una casa de Dios". Por su parte la Arquidiócesis de Nueva Orleans suspendió a Clark de sus funciones el día en que fue arrestado. "Esto me perturba. ¿Por qué tuvieron que hacerlo ahí?", exclamó Kat Walsh , integrante del concejo local del poblado. "Estoy molesta por todos nosotros. Por la parroquia. ¿Por qué ahí?"

