Los cuerpos de una pareja gay de Texas aparecen despedazados en México Los cuerpos de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez, una pareja gay mexicana residente en Texas, fueron encontrados descuartizados y en bolsas de basura en Ciudad Juárez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez | Credit: Nohemí Medina Martínez/Facebook Los cuerpos de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez, una pareja gay mexicana residente en Texas, fueron encontrados descuartizados y en bolsas de basura en Ciudad Juárez, luego de que fueran a visitar a sus familiares. El Daily Mail informó que las mujeres, ambas de 28 años y quienes estaban casadas, fueron torturadas y asesinadas a tiros. Los cuerpos desmembrados fueron hallados el domingo en la mañana en bolsas situadas a unos 17 kilómetros de distancia entre sí en un tramo de la carretera Juárez-El Porvenir. Por su parte, el periódico local El Diario de Ciudad Juárez informó que las mujeres fueron vistas por última vez el sábado, y se desconoce por cuánto tiempo permanecieron en México visitando a sus familiares. Este feminicidio ha despertado la polémica en torno a los crímenes de odio contra la comunidad gay en México, así como la labor de las autoridades para prevenirlos y castigarlos. "La preocupación es que las autoridades no harán absolutamente nada", dijo la directora del Comité para la Diversidad Sexual de Chihuahua, Karen Arvizo, al Daily Mail. "Sentimos que nos tratan como ciudadanos de segunda clase y que realmente no importamos", añadió Arvizo, quien dijo que la pareja de El Paso, que se casó el año pasado, eran madres de tres hijos. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres "pidieron a las autoridades investigar y sancionar los asesinatos, y reforzar las políticas públicas para combatir la lesbofobia y otras fobias que enfrentan las personas de la diversidad sexual", reportó Sin embargo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación llamó a aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de Instancias de Procuración de Justicia del País, y así esclarecer lo sucedido con la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con cifras citadas por El Diario, al menos 65 homicidios han sido reportados en lo que va del año en Ciudad Juárez, once de los cuales han sido de mujeres. El pasado año se reportaron 1 424 homicidios en dicha ciudad mexicana.

