Asesinan niña adolescente y arrojan su cuerpo en autopista de Los Ángeles Tioni Theus tenía solo 16 años y su familia pide justicia. Aquí los detalles del trágico suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 8 de enero la California Highway Patrol recibió diversas llamadas de conductores alarmados que manejaban por la autopista 110 de Los Ángeles, en las que avisaban de que un cuerpo yacía al borde de la famosa carretera de California, cerca de la rampa de salida de Manchester Avenue. Poco después se supo que era el cadáver de la joven Tioni Theus y ahora su familia clama justicia. En la ola de violencia que parece arrasar en la ciudad de Los Ángeles, es otro caso que ha causado conmoción entre sus habitantes estos últimos días, tal y como ha sucedido con el Brianna Kupfer, estudiante de UCLA asesinada a puñaladas en una tienda a plena luz del día por un vagabundo. Una cuenta fue abierta en Gofundme por una de las primas de Tioni Theus para ayudar a pagar los gastos del funeral: "Mi hermanita fue estrangulada y arrojaron su cuerpo en una cuneta de la 110. No merecía terminar así, un alma joven que partió demasiado pronto. Era hermosa por dentro y por fuera y su sonrisa era capaz de iluminar una habitación entera. Nunca olvidaremos su risa. Agradecemos cualquier donación, se lo agradeceremos mucho", escribió Dariyana Jackson. Tioni Theus Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una vigilia organizada en la comunidad de la vícitima, pudo sentirse el dolor de sus familiares, incapaces de asimilar todavía la tragedia: "¡La arrojaron a la orilla de la autopista como si fuera basura!", exclamó su prima Lakesia Barrett. "¡Era una niña! ¡Significaba mucho para su familia!", se lamentó. El padre de Tioni, Darien Jackson, dijo que su hijo de 19 años fue asesinado cinco años antes. Ahora tiene que lidiar con otra pérdida igual de dolorosa y empezar de cero. "Las cosas no se suavizan con el tiempo" reveló. "Al contrario, se vuelven más difíciles. Y ahora pierdo a mi hija de 16 años. No tiene sentido… 16 años. Cuánto duele…". Denscanse en paz.

