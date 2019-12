El cuerpo de un hombre que desapareció hace 10 años fue encontrado en un congelador de su casa en Utah El cuerpo de Paul Mathers fue encontrado junto a una carta notarizada asegurando que su esposa no fue la responsable de su muerte hace más o menos una década. Esta también fue encontrada muerta en su casa en Utah esta semana. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Utah hizo tremendo hallazgo al investigar una llamada para chequear el bienestar de los residentes de la casa de Jeanne Souron-Mathers ya que la mujer aparentemente llevaba alrededor de dos semanas desaparecida. Al llegar a su hogar, los agentes encontraron el cuerpo de Souron-Mathers sin vida. Pero lo más sorprendente fue que durante el registro del hogar, los agentes descubrieron el cuerpo de su esposo Paul Mathers en un congelador dentro de la casa. De acuerdo a PEOPLE, los oficiales aseguraron que el hombre había estado ahí por más de 10 años. Los agentes de la ley además encontraron una carta firmada por Mathers, notarizada el 2 de diciembre del 2008, asegurando que Souron-Mathers no era responsable de su muerte. Según la policía del área, el notario que hizo fé de la carta aseguró que la mujer no la leyó antes de que esta fuera notarizada. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La causa de la muerte de Mathers continúa siendo un misterio, aunque la policía de la ciudad de Tooele que investiga el caso aseguró que el hombre padecía de una enfermedad terminal. Según los agentes, él pudo haber muerto entre el 4 de febrero y el 8 de marzo del 2009. De acuerdo al diario Salt Lake City Tribune, la última vez que Mathers fue visto fue durante una cita médica el 4 de febrero del 2009 en el hospital George E. Wahlen Veterans Affairs Medical Center. Tenía 58 años en ese momento. La policía ha abierto una investigación para saber el historial médico y financiero de Mathers y si el Departamento de Asuntos para los Veteranos estuvo enviando pagos al fallecido durante todos estos años. Por otra parte, la causa de muerte de Souron-Mathers no ha sido establecida. Advertisement

