Rescatan a 3 cubanos atrapados en una isla desierta durante 33 días Dos hombres y una mujer fueron rescatados al ser descubiertos en un isla entre Florida y Cuba: aseguran que sobrevivieron comiendo ratas y cocos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos hombres y una mujer fueron rescatados por la Guardia Costera en un isla desierta situada entre Florida y Cuba. Según fuentes, el trío contó que lograron sobrevivir comiendo ratas y cocos. La increíble historia ocurrió cuando elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos que viajaban en un helicóptero sobre el islote se percataron de las tres personas ondeando banderas mientras ellos sobrevolaban la zona. El hallazgo fue hecho durante una misión de rutina alrededor de Anguilla Cay, en un pequeño archipiélago ubicado entre los Cayos Inferiores y Cuba, según expresó un portavoz a la agencia noticiosa Associated Press. "Fuimos atraídos hacia ellos por banderas que tenían, además por una cruz grande que ellos armaron [sobre la tierra]", afirmó Mike Allert, piloto de la aeronave, del rescate ocurrido este lunes 9 de febrero. Ese mismo día, elementos de la Guardia Costera regresaron al islote para depositar agua, comida y un radio a los náufragos. El martes fueron rescatados y llevados al Centro Médico de Lower Keys, aparentemente en condición de salud estable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, los tres individuos contaron que su bote había naufragado y que tuvieron que nadar hacia la isla. Ahí sobrevivieron durante todo el tiempo de su odisea comiendo cocos, ratas y conchas marinas, según reportaron medios citados por AP. "No puedo recordar alguna vez en que haya salvado a alguien atrapado durante más de un mes en una isla" afirmó Brandon Murray, miembro de la Guardia Costera al diario South Florida Sun Sentinel. "Eso es algo nuevo para mí".

Rescatan a 3 cubanos atrapados en una isla desierta durante 33 días

