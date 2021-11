"Cuando lo conocí me pintaba todo bonito, de rosa. Me deslumbré, él me conquistó con flores. A los dos meses empezó a cambiar todo". Denunció que Maradona la violó en La Pradera, un spa en La Habana. "Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola", contó llorosa.