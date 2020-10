Close

Familia de 4, incluyendo a un bebé, balaceada en Miami: uno murió Un hombre de 21 años falleció a consecuencia del tiroteo. La bebé recibió roces de proyectil y fue llevada a un hospital local. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuatro personas, incluyendo a una bebé, fueron baleadas en el interior de una vivienda en Miami. Lamentablemente una de ellas, un hombre de 21 años, falleció. Los hechos ocurrieron cuando se recibió una llamada hecha al 911 alertando sobre disparos en la zona. La policía arrivó a la intersección de la calle Northwest 50 y la avenida 18 donde encontraron a las víctimas. La bebé recibió roces de bala y junto con el resto de los heridos fue llevada al Jackson Memorial Hospital. "Estas balas eran como de una ametralladora. Simplemente salían y salían", exclamó una vecina del barrio quien habló con CBS-4, en Miami-Dade sobre lo ocurrido. "Yo miré hacia abajo y vi un cadáver ahí en la puerta", exclamó. Lamentablemente, dicha persona asegura que el sonido de disparos no es nada nuevo en el vecindario. "Esto es algo que sucede bastante en el barrio", acotó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de Miami continúa las averiguaciones. El viernes por la mañana dos autos con agujeros de bala fueron llevados por una grúa para ser examinados por expertos de balística. Unidades caninas también llegaron a la escena para rastrear a los sospechosos o las armas, si aún permanecen en la zona.

