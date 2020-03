Mueren cuatro integrantes de una familia en Nueva Jersey a causa del coronavirus Siete de los integrantes de la familia contrajeron COVID-19: cuatro han muerto. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus que azota a la humanidad parece haberse ensañado con una familia de Nueva Jersey a la que le ha arrebatado cuatro de sus miembros e infectado a tres más, hasta el momento. Así lo reveló un integrante de la familia al dar a conocer la tragedia cuyo que al parecer se contagió en una cena. "Mi mamá es una de once [hermanos]. ¡El jueves me fui a la cama teniendo 10 tías y tíos! Cuando desperté descubrí que ya solo tenía nueve. Hace un par de minutos me enteré de que ahora ya solo tengo ocho", lamentó en un post de Facebook Gabby Cartagena, residente en el poblado de Howell. En su siguiente post, Cartagena reveló que su abuela también había sucumbido al mal respiratorio. "¡Ahora mi nana también! Estoy tan contenta de que le di un beso el domingo y la puse en su cama ¡Te extrañaré por siempre!". Las víctimas son Grace Fusco, de 73 años, quien murió tras ser diagnosticada. Sus hijos, Carmine y Rita Fusco-Jackson, ambos de aproximadamente cincuenta años, fallecieron antes que ella, la segunda fue diagnosticada hasta después de morir. Este jueves su hermano Vincent Jr. también falleció. Al parecer el foco infeccioso se originó en una cena familiar que se llevó a cabo a principios de mes, según explica The New York Times. Todos los parientes que contrajeron COVID-19 fueron hospitalizados en Nueva Jersey, a excepción de Carmine, quien fue ingresado en Pennsylvania. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una tragedia insoportable", exclamó Paradiso Fodera, prima de la fallecida anciana, quien explicó a la cadena CNN que están esperando los resultados de la prueba del virus de otros 19 integrantes de la familia. Las pruebas se realizaron el sábado y hasta este jueves no habían sido revelados a los pacientes. "¿Por qué los parientes de los que están hospitalizados no reciben los resultados de la prueba? Esta es una crisis de salud pública", fustigó impotente la mujer. Al cierre de esta nota el virus COVID-19 había infectado ya a más de 15,000 personas y cobrado la vida de 201 infectados. En Nueva Jersey se reportaban hasta el momento 742 infectados, según cifras del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Advertisement

Close Share options

Close View image Mueren cuatro integrantes de una familia en Nueva Jersey a causa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.