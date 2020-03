¿Qué alimentos comprar en caso de se declare cuarentena con el coronavirus? La amenaza de una cuarentena para evitar que el coronavirus se siga contagiando tiene preocupado a todo el mundo. Por ello, te damos una lista de alimentos que puedes almacenar por si tuvieras que estar en cuarentena. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el número de casos sobre infectados con el coronavirus a nivel mundial; esta situación ha sido oficialmente nombrada como pandemia. Ante este panorama ¿qué alimentos debemos comprar en caso de se declare cuarentena? De acuerdo con los expertos, se sugiere la compra de productos enlatados porque su fecha de caducidad suele amplia; así como, agua embotellada. Dejamos aquí una lista más específica: -Cereales: harina, arroz, pasta, pan precocinado congelado o elaborado casero, cereales de desayuno enriquecidos en hierro y copos de avena, ambos sin azúcar añadido. -Legumbres: garbanzos, lentejas, judías pintas y judías blancas, todos ellos frescos o en conserva, guisantes congelados o en conserva, quinoa fresca, edamames congelados. RELACIONADO: Famosos que han sido afectados por la crisis del coronavirus Image zoom -Verduras y hortalizas: en conservas o congelados como, por ejemplo, espinacas, acelgas, judías verdes, zanahorias, cardo, calabaza, menestra de verduras, patatas y tomate entero o triturado al natural; cebolla y cabezas de ajo crudos; purés de verduras envasados bajos en sal. -Frutas y frutos secos: conservas al natural de piña y melocotón, fruta deshidratada o confitada, mermeladas, papillas de fruta y zumos sin azúcar añadido esterilizados; frutos secos naturales o ligeramente tostados, como nueces, almendras, avellanas o pistachos. -Carnes y productos curados o en salazón: pata de jamón serrano o loncheado y envasado al vacío, cecina y lomo embuchado; ternera, pollo y cerdo para congelar en casa fileteados o troceados. Image zoom -Pescados y mariscos: salazones de bacalao y atún, conservas de pescado al natural o en aceite de oliva (sardinas, atún o ventresca), conservas de marisco al natural (almejas, mejillones o berberechos); alimentos perecederos como merluza, dorada o salmón para congelar en casa y aumentar su vida útil. -Lácteos: leche en polvo, leche UHT, yogures esterilizados y quesos curados. -Grasas, aceites y vinagres: aceite de oliva virgen extra, vinagres. -Cafés, tés y especias: café, tés, infusiones, sal, azúcar moreno, especias, hierbas, condimentos, levadura. -Dulces: chocolate negro, cacao puro sin azúcar añadido en polvo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Sobre los productos perecederos dio su opinión Paula Crespo, presidenta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. “A pesar de que es conveniente comprar productos frescos lo menos posible, sí se podrían comprar determinados tipos de hortalizas que aguantan mucho y muy bien el paso del tiempo, como es el caso de la col, la coliflor, la col lombarda, las zanahorias o las cebollas”, aseguró Crespo a diversos medios de comunicación. Advertisement

