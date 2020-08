¿Qué estados exigen a sus visitantes ponerse en cuarentena? Quince estados exigen a viajeros procedentes de los puntos actualmente más afectados por la pandemia una cuarentena de 14, en un esfuerzo por disminuir el número de contagios de coronavirus. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la pandemia en pleno apogeo en amplias partes de Estados Unidos, hasta 15 estados exigen una cuarentena de 14 días a los visitantes que lleguen de otros puntos del país con un alto número de casos. Estados como Alaska, Connecticut, Florida, Hawaii, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maine, Nueva Jersey, New Mexico, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, además de la ciudad de Chicago, actualmente han impuesto cuarentenas de al menos 14 días a quienes les visiten, lo que significa que no pueden visitar lugares públicos y deben mantenerse en su lugar de hospedaje hasta el término de dos semanas. Image zoom Martin Schwartz/People.com Otros tres estados –New Hampshire, Carolina del Sur y Wisconsin– sugieren a los visitantes que guarden cuarentena, pero no la exigen. Entre los estados con las restricciones más severas están Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York, que acordaron exigir a los visitantes de 34 estados, así como del Distrito de Colombia y Puerto Rico, que cumplan 14 días de cuarentena. Los viajeros que llegan a los aeropuertos de esos tres estados deben firmar un documento en que aceptan cumplir la cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El pasado miércoles, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad instalará puntos de control en puentes y túneles de acceso a la urbe para inspeccionar vehículos al azar y recordarles que la cuarentena es una orden. Con estas nuevas restricciones, los estados esperan reducir el riesgo de infección , ya que los síntomas de la COVID-19 tardan generalmente uno 14 días en manifestarse. Image zoom Getty Images Desde que empezó la pandemia, más de 4.5 millones de norteamericanos han dado positivo al coronavirus, de los cuales más de 157,000 han acabado perdiendo la vida. Si bien el promedio de contagios ha disminuido en los últimos siete días, de acuerdo al The New York Times, el número de muertes sigue en aumento.

