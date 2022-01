Joven madre hispana que no estaba vacunada muere de coronavirus durante su sexto embarazo Crystal Hernández, una madre de 27 años, murió de coronavirus estando embarazada de su sexto hijo. Su esposo cuenta el calvario que vivió la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Crystal Hernández y su esposo Rico Hernández se contagiaron de covid-19 el primer día del 2022 cuando ella tenía 24 semanas de embarazo. La joven madre estaba esperando a su sexto hijo. La pareja decidió no vacunarse. "Mi esposa y yo hablamos de eso, estaba embarazada y tenía algunas preocupaciones. Todo sucedió muy rápido y nos estaban presionando, ella no quería y no quise ir en contra de sus deseos", dijo Rico a KTRK. El padre logró recuperarse, pero su esposa embarazada tuvo que ser hospitalizada y fue diagnosticada con neumonía. Tuvo que tener una cesárea de emergencia y su bebé, llamado Koda nació prematuro, con 25 semanas de gestación. El bebé fue llevado a cuidados intensivos y no tiene coronavirus. La madre tuvo que ser intubada y murió a sus 27 años. Crystal y Rico Hernández familia Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja —oriunda de Texas— se conoció en la escuela secundaria y fueron novios desde el noveno grado. Sin duda la muerte de Crystal es algo devastador para la familia, especialmente para sus seis hijos. "No pudimos verla hasta que estuvo cerca, ojalá y la hubiera abrazado más fuerte antes de dejarla pasar por esas puertas corredizas", lamentó su esposo. Una cuenta de GofundMe fue creada para ayudar a pagar los gastos fúnebres de Crystal y ayudar a su esposo y sus hijos a salir adelante. El bebé sigue internado y está en condición estable. La familia pronto dará el último adiós a Crystal. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

