Cruce masivo de más de 1,000 migrantes en Texas es "uno de los más grandes jamás registrados" Impactantes imágenes muestran a hombres, mujeres y niños que cruzando de manera simultánea el río Grande hacia El Paso, TX. Hay cientos de detenidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cruce masivo de migrantes frontera mexico estados unidos Credit: Getty Images Un grupo de más de 1,500 personas comenzaron este domingo el cruce simultáneo de migrantes más grande del que se tenga memoria en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde el domingo por la tarde comenzó el éxodo masivo desde Ciudad Juárez, México, donde según Fuerza Informativa Azteca (TV Azteca), en México, hicieron su arribo 15 autobuses con mil 80 migrantes quienes formaban parte de un caravana de migrantes que aseguran haber sido secuestrados por el crimen organizado en el estado de Durango a principios de este mes. "En Durango nos secuestraron, fuimos secuestrados 17 buses de la compañía Futura, Chihuahua y otra", expresó uno de los migrantes procedente de Ecuador, El grupo, mayormente formado por nicaragüenses, está integrado también centro y sudamericanos así como haitianos y personas procedentes de otros países. Dichas personas habrían sido liberados por miembros del Ejército Mexicano para luego huir hacia el municipio de Jiménez, Chihuahua. Desde ese punto fueron escoltados en autobuses por autoridades mexicanas que los llevaron a través de la carretera Panamericana hasta El Paso. En los albergues Leona Vicario y Kiki Romero se les ofreció alojamiento, sin embargo, unos 700 migrantes decidieron enfilar hacia el norte. Impactantes imágenes circulan desde horas tempranas mostrando a los migrantes cargando niños y bebés cruzando las aguas del río Grande hacia El Paso, Texas: Migrantes cruzan frontera El Paso Texas Credit: Getty Images "Llegó un grupo muy grande de personas, un grupo muy, muy grande", afirmó del lado norteamericano Rubén García al diario The New York Times. Dicha persona funge como director de Annunciation House, una organización que brinda asilo a personas que han sido procesadas y liberadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Según múltiples fuentes, la caravana que ha realizado el cruce masivo comenzó a ser procesada por autoridades migratorias desde el domingo por la tarde y hasta este lunes continuaba dicha operación. De acuerdo con la mencionada cadena televisora en México, parte del éxodo masivo se habría desatado por un rumor iniciado entre un grupo de migrantes venezolanos que permanecían en México y que por medio de Whatsapp comenzaron a circular la versión de que este domingo se abrirían las puertas de la frontera durante dos horas, cosa que resultó falsa.

