La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se salva de milagro de ser asesinada Un individuo de origen brasileño logró apuntar a corta distancia con una pistola a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en Buenos Aires , pero el arma falló cuando apretó el gatillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está viva de milagro. La mandataria se salvó de morir asesinada frente a una multitud que la esperaba este jueves para demostrarle su apoyo. En un impactante vídeo que se ha vuelto viral, se ve cuando un pistolero apunta a la cabeza de Kirchner mientras intentaba ingresar, en medio de una multitud, a su domicilio en un lujoso barrio de Buenos Aires. Milagrosamente, el arma semiautomática Bersa calibre 32, se encasquilló la vicepresidenta logró salir ilesa . Con la ayuda de los simpatizantes de Kirchner, la seguridad de la vicepresidenta logró reducir al sospechoso, identificado como Fernando Andre Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, con antecedentes de posesión de armas ilícitas, según la prensa argentina. "Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia", expresó el presidente argentino Alberto Fernández, a través de un comunicado grabado. "Cristina permanece con vida porque por una razón, todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó, pese a haber sido gatillada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristina Fernandez de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner | Credit: Matías Baglietto/NurPhoto via Getty Images Tras ver las insólitas imágenes, un amigo del detenido aseguró que este aparentemente se había preparado para la repercusión mediática del asesinato que quería cometer. "Estaba completamente cambiado y como era en la adolescencia, cuando estaba completamente prolijo", anotó el joven identificado como Mario, por la televisora Telefe. "Atando cabos, yo creo que se estaba preparando para este momento. Sabía que iba a salir en la tele y sabía que iba a ser detenido, no tengo ninguna duda de eso". De acuerdo a Mario, el hombre es hijo de un psiquiatra y se le conocía también por supuestamente abusar del alcohol. Kirchner, quien antes de ocupar su actual cargo fue presidenta del país entre 2007 y 2015, ya declaró su versión de los hechos. La policía federal argentina continúa con la investigación. Cristina Fernández de Kirchner a man who attempted to shoot her Credit: ELENA BOFFETTA/AFPTV/AFP via Getty Images Tras lo sucedido, el papa Francisco expresó su solidaridad y apoyo a su compatriota. "Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos contra todo tipo de violencia y agresión", dijo el pontífice argentino a través de un comunicado, según el diario La Nación. El intento de magnicidio se da en medio de la tensión política que vive el país y luego de que Fernández de Kirchner fuera condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidente fue encontrada culpable por un juez de cometer irregularidades en la licitación de obras públicas durante sus dos mandatos presidenciales, algo que la vicepresidenta niega.

