Fallo histórico en Argentina: condenan a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Es la primera vez que en este país una vicepresidenta en funciones es juzgada y condenada por la justicia. ¿Cómo reaccionó la funcionaria y quiénes más fueron sentenciados? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Tribunal Oral Federal 2 de Argentina condenó por unanimidad a 6 años de prisión a la vicepresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner por corrupción durante los 12 años que gobernaron ella y su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner. Según informó el diario Clarín, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso encontraron que la funcionaria es responsable del delito de administración fraudulenta, por lo cual fue inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. Sin embargo, fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. "Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal", se lee en un comunicado del tribunal. Además de Fernández de Kirchner, otros acusados recibieron sus respectivas penas: el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de obras públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti también recibieron condenas de 6 años, la máxima para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Cristina Fernández Credit: (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) Otros funcionarios recibieron las siguientes condenas: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibañez y Mauricio Collareda, 4 años; Osvaldo Daurich, 3 años. Sin embargo, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el subsecretario de obras públicas Claudio Abel Fatala y Héctor Garro, ex titular de Vialidad, fueron absueltos de todas las acusaciones en su contra. Según reportó el periódico La Nación, tras el veredicto, Kirchner no tardó en reaccionar: "Tal cual lo dijimos hace tres años, la condena estaba escrita". Además, enfatizó: "Esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare ni partido judicial: esto es un estado paralelo y mafia judicial y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos, que está afuera de los resultados electorales". Según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia, Kirchner podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación solamente cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. La vicepresidenta no iría presa hasta que la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años, informó el periódico La Nación.

