Asesinan a puñaladas al peluquero de Cristiano Ronaldo Ricardo Marques Ferreira, el peluquero preferido de Cristiano Ronaldo, fue encontrado muerto en un hotel de Zúrich. Ricardo Marqués Ferreira, quien fuera el peluquero preferido del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, fue hallado sin vida este fin de semana en el interior de un hotel de Zúrich donde fue asesinado brutalmente a puñaladas. De acuerdo al diario portugués Correio da Manha, el cuerpo del estilista de 40 años -que llevaba más de dos residiendo en dicha ciudad de Suiza- y a quien sus amigos apodaban "Caju", estaba sobre una cama y en un charco de sangre cuando fue encontrado por una mucama. El cadáver presentaba claras muestras de haber sido acuchillado. La mujer acudió a la habitación luego de que la recepción del hotel recibiera múltiples quejas de los huéspedes sobre una escandalosa discusión escuchada desde el interior del cuarto donde se hospedaba la víctima. Antes del macabro hallazgo se escuchaba cómo dos hombres discutían a gritos y del cuarto emanaba un fuerte olor a alcohol. Marqués Ferreira, originario de Madeira, era conocido en su país como "El Peluquero de las Estrellas", por su famosa clientela, que incluía al mencionado capitán del Club Juventus de Turín y a mútliples actrices de cine y televisión portugueses. Aunque el fallecido llevaba más de 20 meses residiendo Zúrich, casi nunca se le había visto en público. Asímismo se ha destacado que el hotel donde perdió la vida se encuentra en el barrio de Albisrieden, un sector rojo de dicha ciudad tirolesa donde abundan la prostitución y el tráfico de drogas. Su mudanza a dicho sitio indicaría un descenso a los infiernos del vicio y los bajos fondos de dicha ciudad que se ha estremecido por la brutalidad de este crimen.

