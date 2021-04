Crisis migratoria: casi 19,000 menores llegan a Estados Unidos sin compañía de adultos en marzo En un solo mes se duplicó la cifra de menores inmigrantes que están llegando solos a la frontera estadounidense. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi 19,000 menores no acompañados por adultos llegaron a la frontera estadounidense en marzo con la esperanza de una mejor vida en este país. El gobierno de Estados Unidos reportó que 18,890 menores llegaron solos el mes pasado, una cifra que se duplicó en comparación con el número de menores que llegaron en febrero. Las historias de estos menores parten el corazón. Dos hermanitos de 5 y 6 años fueron abandonados por traficantes de personas en una zona montañosa en la frontera con California y fueron encontrados "llorando" por agentes fronterizos. Dos niñas fueron arrojadas por un 'coyote' desde las alturas de la valla fronteriza para llegar a Estados Unidos. Otro niño de 10 años pidió ayuda a un agente fronterizo tras verse solo. En marzo, se realizaron unos 172,000 arrestos en la frontera, 60 por ciento más que en febrero. Esta cifra rompe el récord de 144,000 inmigrantes arrestados en mayo de 2019 en la frontera, en medio de la crisis migratoria de la Administración del expresidente Donald Trump, reporta Univision. Muchos menores llegan a la frontera con carteles suplicando al presidente Joe Biden que los deje en Estados Unidos. Niños inmigrantes frontera Image zoom Credit: (ED JONES/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las únicas personas que no vamos a dejar que esperen ahí solas al otro lado del Río Grande sin ninguna ayuda son los niños", dijo en febrero Biden. Bajo su administración, el departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha tenido que ampliar casi una docena de albergues para brindar techo a estos menores. Una funcionaria de HHS informó a la prensa que los niños y adolescentes esperan un promedio de 30 días antes de ser entregados a sus familiares o patrocinadores que los cuiden. niños inmigrantes frontera Image zoom Credit: (ED JONES/AFP via Getty Images) Actualmente se están investigando acusaciones de presunto abuso sexual a inmigrantes menores de edad en el Coliseo Freeman de San Antonio, Texas. El gobernador Greg Abbott dijo que este centro de albergue temporal era "una pesadilla" en términos de salud y seguridad de los menores, y pidió que fuera cerrado. La mayoría de los migrantes vienen de países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador, afectados por los huracanes Eta y Iota en el 2020, además de una crisis económica que empeoró durante la pandemia, y violencia debido a peligrosas gangas. Alejandro Mayorkas —secretario de Seguridad Nacional—viajó hoy a San Antonio, Texas, para supervisar el procesamiento y la acogida de niños inmigrantes. Los ojos del mundo están sobre la administración de Joe Biden durante esta crisis migratoria.

