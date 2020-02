Miles de personas se quedan sin trabajo en República Dominicana por la crisis del turismo La caída del turismo en República Dominicana deja a miles de personas sin trabajo. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print República Dominicana es un paraíso para vacacionar por sus hermosas playas, privilegiada locación, deliciosa gastronomía y rica cultura. El país ha sido un imán para viajeros en el Caribe, sin embargo En el 2019 su industria de turismo —su principal fuente económica— se redujo 4.6 por ciento, según cifras del Banco Central. CNN reporta que esto afectó a unas 10 mil personas que se quedaron sin empleos. Image zoom La Asociación de Hoteles y Restaurantes alega que una campaña mediática que dañó la imagen del país tras las muertes de varios turistas estadounidenses el año pasado en lujosos resorts dominicanos es la culpable de esta caída en el turismo. Image zoom Pablo Disla, un cocinero que trabajaba en un hotel en Capcana, habló con CNN sobre la desesperación que sintió al quedar desempleado en el 2019. “En ese momento la esposa mía estaba embarazada, y de verdad al yo llegar a la casa y ver a mi esposa embarazada y sin yo tener nada que ofrecerle fue difícil”, confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el Banco Central de República Dominicana, el número de viajeros bajó al menos 93,000 entre enero y octubre del 2019, comparado con la misma temporada en el 2018. Se estima que esto generó pérdidas de unos $750 millones de dólares, añadió CNN. Andrés Marranzini, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes dijo a la cadena: “Los incidentes que ocurrieron —o que decían ocurrir con características misteriosas— con el tiempo fueron totalmente aclarados, era totalmente injusto e infundado.” El FBI investigó las muertes de 9 turistas estadounidenses en los primeros meses del 2019, revelando que todas habían sido por causas naturales, según reportes. En una reciente visita al campo de golf Playa Grande, el expresidente estadounidense Bill Clinton aseguró que se sentía seguro y no había nada que temer: “Creo que la República Dominicana está en camino a recuperarse completamente del pormenor que tuvo con el turismo. Este es un lugar maravilloso y todo el mundo debe venir a verlo”. Advertisement

