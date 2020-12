Close

¿Llegarán los regalos de Santa Claus? Crisis en el correo podría traer retrasos en envíos ¿Qué está pasando con el correo en Estados Unidos? ¿Llegarán los regalos navideños a tiempo este año? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Millones de regalos navideños podrían llegar tarde este año. El sistema de correo estadounidense está reportando demoras por la gran demanda de envíos que tiene. Además casi 19,000 de los 644,000 empleados del correo están en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, reporta el diario The Washington Post. La agencia está atravesando una crisis por empleados enfermos y números de envíos más altos que nunca. Muchos de los regalos fueron comprados este año por Internet y los paquetes han ido abarrotando las oficinas del correo. Algunos centros ya no están aceptando nuevas órdenes de envío. Algunos paquetes se quedan en los camiones durante días hasta que haya espacio dentro de las oficinas de correo para procesarlos y mandarlos a su destino final. Image zoom Credit: (Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Santa Claus podría llegar tarde a muchas casas esta Navidad. La gran demanda durante esta época ha hecho que algunos empleados del correo tengan que trabajar horas extras, hasta 80 horas a la semana, según reportes. Image zoom Credit: (Mindy Schauer/Digital First Media/Orange County Register via Getty Images) Según The Washington Post, algunas compañías como FedEx y UPS han tenido que tomar medidas para limitar la cantidad de órdenes de envío. El sistema de correo estadounidense por eso está experimentando una carga adicional. Si bien muchos familiares se quedarán esperando sus tarjetas y regalos navideños, lo más preocupante es la demora en la entrega de paquetes con artículos esenciales como medicinas recetadas, cuentas y cheques. Esto sin contar la nueva y urgente demanda de entrega de vacunas contra la COVID-19. ¡Será un fin de año muy ocupado!

