Rompe el silencio mujer de Nueva Jersey acusada de asesinar a su esposo y tirarlo al mar en maletas Melanie McGuire asegura que es inocente. La mujer fue arrestada por el asesinato de su esposo Bill McGuire, cuyo cadáver fue encontrado dentro de tres maletas a orillas de la bahía de Chesapeake. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Melanie McGuire, quien fue arrestada y acusada de asesinar a su esposo, rompe el silencio y asegura que es inocente. En mayo del 2004, una maleta verde de la marca Kenneth Cole fue encontrada en la bahía de Chesapeake. Su contenido era algo macabro: unas piernas que habían sido mutiladas. Días después, otra maleta verde fue encontrada en la orilla cerca de Fisherman Island. Contenía la cabeza y el torso de un hombre, luego identificado por las autoridades como Bill McGuire. El hombre tenía 39 años, vivía en Nueva Jersey y tenía dos hijos. Cinco días después, una tercera maleta verde fue encontrada cerca de la bahía de Chesapeake con más órganos de Bill McGuire, quien según el médico forense murió tras recibir varios disparos. En junio del 2005, su esposa Melanie McGuire, de entonces 31 años, fue arrestada por asesinato en primer grado. La mujer, quien era enfermera, fue acusada de matar al padre de sus dos hijos, de mutilar su cuerpo, meterlo dentro de tres maletas y arrojarlas al mar. Image zoom Bill y Melanie McGuire SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Melanie McGuire admitió que era infeliz en su matrimonio y estaba teniendo una relación extramarital con un doctor de la clínica de fertilidad donde ella trabajaba. Los fiscales la acusaron de matar a su esposo para empezar una nueva vida con su amante. La mujer aseguró ser inocente del crimen y hasta el día de hoy, afirma lo mismo. Melanie habló con la presentadora Amy Robach del programa 20/20 de ABC News sobre su caso. Esta es su primera entrevista en televisión desde que fue sentenciada en julio del 2007 a pasar el resto de sus días en prisión. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1309146824423469056%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fcrime%2Fsuitcase-killer-melanie-mcguire-says-she-is-innocent%2F Melanie, de ahora 47 años, había comprado una pistola dos días antes del asesinato de su esposo. La mujer asegura que él fue quien le dijo que comprara el arma y que "es una coincidencia" que él haya sido matado a tiros poco después. Melanie argumenta que su esposo tal vez estaba metido en problemas con alguien y por eso le pidió que comprara el arma de fuego. Ella describe a Bill como un "adicto a las apuestas" y dice que tal vez le debía dinero a alguien y por eso lo mataron. "Hay un asesino todavía allá afuera", asegura Melanie, quien apeló su caso y tiene esperanzas de recobrar la libertad. Melanie cuenta su historia al programa 20/20 de ABC News hoy a las 9 p. m. Hora del Este, revelando detalles de su tumultuoso matrimonio, su relación extramarital y su deseo de empezar una nueva vida tras probar su inocencia.

