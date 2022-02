Pareja de Texas encarcelada por homicidio involuntario luego de que su hija pequeña muriera de "toxicidad mixta por drogas" Los padres de la bebé de 2 meses supuestamente admitieron haberle dado Benadryl en ocasiones anteriores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adam Canales and Sarah Canales LUBBOCK COUNTY SHERIFF'S OFFICE Adam Canales and Sarah Canales LUBBOCK COUNTY SHERIFF'S OFFICE | Credit: Adam Canales and Sarah Canales LUBBOCK COUNTY SHERIFF'S OFFICE Una niña de Texas de 2 meses murió luego de que sus padres supuestamente le dieran medicamentos para la alergia, y ahora esos padres están en la cárcel por cargos de homicidio involuntario. Adam Canales Jr., de 30 años, y Sarah Canales, de 21, fueron arrestados el jueves, según confirma PEOPLE a través de los registros penitenciarios en línea. Un obituario da el nombre de la bebé fallecida como Athena Brigida-Kay Canales, y la identifica como una de los seis hijos de la familia. La autopsia determinó que la bebé murió de "toxicidad por drogas mixtas", informa KLBK-TV. Los agentes del alguacil del condado de Lubbock que acudieron a la casa de la pareja en Idalou, alrededor de las 4 p.m. el 11 de julio de 2021, encontraron a la niña ya muerta, según una orden de aprehensión citada por la televisora. Una investigación inicial determinó que el padre estaba cuidando al bebé mientras la madre no estaba, dijo el departamento del alguacil en un comunicado obtenido por el medio. La KCBD-TV informó que Adam les dijo a los investigadores que su hija no tenía otras condiciones médicas que cólicos, y que la había colocado en una mecedora tres horas antes, una vez que la habían alimentado. La bebita siguió llorando, y el padre se fue a dormir en un sofá; después de que despertó y revisó a la niña, descubrió que no respiraba. El padre dijo que le había dado a la niña "gotas para gases", pero ningún otro medicamento, informa KCBD. La autopsia luego detectó difenhidramina, doxilamina y dextrometorfano en el sistema de la niña, ninguno de los cuales debe administrarse a bebés, según el informe del forense, que enumeró la causa de la muerte como "toxicidad por drogas mixtas", informa KCBD. Cuando se le preguntó nuevamente, el padre dijo que antes le había dado a la bebé Benadryl en al menos dos ocasiones para ayudarla a dormir, según la orden de arresto que también obtuvo KCBD. La madre les dijo a los investigadores que también le había dado a su hija Benadryl en respuesta a un sarpullido que mostró su hija, aunque dijo que sabía que el Benadryl no es para bebés porque "los médicos le dijeron que no lo hiciera", según la orden Los agentes que registraron la casa localizaron una botella de ZzzQuil, que contiene difenhidramina, y una botella de medicamento para el resfriado infantil que contiene dextrometorfano. Cuando se le preguntó si alguna vez le había dado al bebé Nyquil, que contiene paracetamol, dextrometorfano y doxilamina, la madre respondió "no a propósito", según la orden judicial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los registros en línea de la cárcel no incluyen un abogado o abogados de la pareja, y no estaba claro si alguno de los padres se había declarado culpable. La fianza para cada uno se fijó en $100,000.

