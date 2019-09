Suenan las alarmas por peligrosa sustancia en cremas blanqueadoras de la piel "Deben evitarse a toda causa", advierten los expertos. Esta es la peligrosa sustancia que esconderían las cremas blanqueadoras de la piel. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Autoridades en Gran Bretaña están sonando las alarmas por los riesgos que esconde el uso de cremas para blanquear el rostro. Luego de que se reportaran casos de intoxicaciones graves en Estados Unidos y otros países por el uso de dichos productos, ahora expertos advierten sobre otra sustancia que potencialmente podría causar problemas tan graves como el cáncer e incluso, la muerte Anteriormente se había advertido ya sobre el alto contenido de mercurio en este tipo de productos. Ahora es la hidroquinona la que ha causado alarma. Según un informe emitido este 29 de septiembre por la Local Goverment Organization (LGA, por sus siglas en inglés) en Londres, esta sustancia puede ser tan tóxica que incluso puede actuar “como un removedor biológico de pintura e incrementar el uso del cáncer”. Blac Chyna, ex de Rob Kardashian, una de tantas celebridades que han prestado su rostro para promover cremas aclarantes del rostro: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Básicamente este químico es un agente blanqueador prohibido en el uso corporal que reduce la resistencia a las bacterias y a las infecciones fungales, y que además puede causar daño al hígado, ansiedad y aumento del riesgo de cáncer y daño a los riñones. “Las cremas que contienen estos ingredientes prohibidos [como la hidroquinona y el mercurio] pueden causar graves daños a la salud, marcarte de por vida e incluso causar la muerte, así que deben ser evitados a toda costa”, advierte Simon Blackburn, consejero de Blackpool por medio de un comunicado enviado a la prensa. Celebridades como Black Chyna, ex de Rob Kardashian, han sido el rostro de productos para el blanqueo de la piel, cuyo uso a nivel mundial va en escenso, según reporta CNN. A nivel global existe una demanda tal que hacia el año 2024 se espera que el consumo de estas cremas para aclarar la piel genere unos $312,000 millones de dólares principalmente en países de Asia, el Medio Oriente y África. Si has usado este tipo de cremas y sospechas de una intoxicación, recuerda que los principales síntomas son: Pérdida de la visión periférica

Debilidad muscular

Sensación de cosquilleo, por lo general, en las manos, pies y boca

Falta de coordinación de movimientos.

Disfunción auditiva y del habla y de la capacidad de caminar

Debilidad muscular

Suenan las alarmas por peligrosa sustancia en cremas blanqueadoras de la piel

