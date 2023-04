Nostradamus moderno anuncia que este año inicia la tercera Guerra Mundial, vaticinó muerte de Isabel II Un vidente de nombre Craig Hamilton-Parker, quien predijo la pandemia por COVID-19, la elección de Donald Trump y la muerte de Isabel II, asegura que en 2023 se desata la tercera Guerra Mundial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de la historia, han aparecido diversos videntes que revelan lo que supuestamente le depara al mundo en el futuro. Uno de los más famosos adivinadores fue el francés Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, quien en su libro Les Prophéties o Las profecías, dio a conocer lo que le deparaba al mundo. Ahora, un nuevo clarividente, Craig Hamilton-Parker, que se hace llamar el profeta británico, asegura que la tercera guerra mundial ocurrirá este año. De acuerdo con este hombre, el conflicto iniciaría con un accidente en Taiwán, país que desde hace años mantiene una tensa relación con China, provocado por el choque de dos aviones, mencionó Hamilton-Parker al diario británico The Daily Star. Aunque también aseguró lo mismo en su canal de YouTube. "He dicho durante algún tiempo que se avecina un conflicto sobre Taiwán, algo que creo que sucederá en 2023", confirmó. "Creo que tendremos un conflicto accidental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una colisión. O los submarinos se golpearán entre sí o los aviones se cortarán entre sí o alguien que lo desencadena, y todo comienza a salirse de control". Craig Hamilton-Parker Credit: Craig Hamilton-Parker canal de YouTube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este hombre ha ganado notoriedad, debido a que vaticinó de manera acertada lo ocurrido con la pandemia por COVID-19, el Brexit, la elección de Donald Trump y la muerte de Isabel II. Lo que pudiera resultar preocupante es que asegura que dicha situación en Taiwán podría desencadenar el conflicto bélico entre China, Rusia y los países occidentales. Ahora, Craig Hamilton-Parker ha puesto en el ojo público esta nueva predicción ¿ocurrirá? Solo el tiempo lo dirá.

