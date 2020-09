Comer en un restaurante aumentaría la posibilidad de contraer COVID-19 Un estudio revela que es dos veces más factible que adultos se contagien con el coronavirus si comen fuera de casa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un estudio acaba revelar que acudir a un restaurante o bar duplicaría las posibilidades de los adultos de contraer COVID-19. Así lo dieron a conocer este viernes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informando que entre los adultos que dieron positivo a COVID-19 es dos veces más factible que estas personas hayan acudido a comer fuera de sus hogares en los 14 días previos a presentar síntomas o dar positivo a la prueba del coronavirus. La probabilidad se calculó en comparación a las personas que no se contagiaron de coronavirus. El estudio confirma lo que muchos han temido: que es más peligroso salir a comer o beber, que hacer compras, visitar un salón de belleza o trabajar en un oficina, según indica el texto que se encuentra en el sitio oficial de los CDC. Para llegar a dichas conclusiones los investigadores solicitaron a los participantes en el estudio que detallaran su posible exposición ante el virus dos semanas antes de hacerles la prueba de la COVID-19 y que clasificaran cómo fue el respeto del uso de cubrebocas entre los parroquianos tanto en restaurantes como en otros sitios públicos que hubiesen visitado. Los participantes provenían de California, Colorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Ohio, Tennessee, Utah y Washington. Los investigadores encontraron que aquellos participantes en el estudio que dieron positivo al virus "tenían aproximadamente el doble de probabilidad de haber reportado que comieron en un restaurante que aquellos que dieron negativo a pruebas [de otros virus como] SARS-CoV-2". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las mascarillas no se pueden usar con eficacia mientras se come o se bebe", reza el reporte, "mientras que hacer compras o practicar otras actividades en interiores no imposibilita el uso de las mascarillas". Las noticias no podrían ser menos alentadoras para la industria restaurantera y hotelera que poco a poco está reabriendo locales alrededor del país. Especialmente en ciudades como Nueva York, donde justo el gobernador Andrew Cuomo anunció esta semana que será el 30 de septiembre que se reanuden las operaciones de servicio a comensales en el interior de los locales y bares de la ciudad, duramente golpeada por la pandemia. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

