La covid-19 provocaría erecciones de más de 3 horas a dos hombres de la tercera edad Una rara complicación del coronavirus parece haberle provocado erecciones prolongadas y dolorosas a un hombre en Estados Unidos y a otro en Francia. ¿Qué dicen los científicos? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Reportes científicos publicados por el American Journal of Emergency Medicine plantean que un paciente de 69 años en Ohio y otro en Francia que habían sido diagnosticados con coronavirus experimentaron erecciones que se prolongaron por varias horas debido a esa enfermedad. Según uno de los reportes, el verano pasado un hombre con historial de obesidad llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Miami Valley Hospital, en Dayton, OH, con un caso grave de coronavirus que, durante su hospitalización, habría provocado la formación de un coágulo de sangre en su pene. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, además experimentó dificultad para respirar, inflamación y acumulación de líquidos en los pulmones. Su salud continuó deteriorándose y 10 días después de estar internado, sus pulmones comenzaron a fallar. En un intento de ayudarle a que respirara mejor, los doctores lo colocaron boca abajo. Después de 12 horas, cuando lo volvieron a poner boca arriba, las enfermeras notaron que su pene estaba erecto. Image zoom Credit: Martin Barraud / Getty Images Después de tres horas de aplicarle hielo para ayudar al hombre, que permaneció inconsciente, los médicos tuvieron que drenar la sangre acumulada con una aguja. Desafortunadamente, el paciente falleció un tiempo después debido a otras complicaciones de la covid-19. "El priapismo no volvió a ocurrir", escribieron tres médicos del hospital del Valle de Miami en un informe sobre el paciente. Otro caso similar se registró en julio en Versalles, Francia, según el portal de noticias español Antena 3. En el mismo se reportó que un hombre de 62 años con coronavirus también sufrió una erección durante varias horas y los sanitarios tuvieron que extraerle la sangre acumulada con una aguja. El paciente se recuperó tras superar la enfermedad unos días después. Los médicos dicen que las erecciones probablemente fueron causadas por un cytokine storm, una exagerada reacción inmunológica, según reportes del New York Post. Al comentar sobre el caso, el Dr. Richard Viney, cirujano urológico consultor del Hospital Queen Elizabeth en Birmingham, Inglaterra, dijo al Daily Mail: "No hemos visto ningún caso de priapismo relacionado con covid como este y hemos tratado con más pacientes de covid que cualquier otro hospital europeo que yo sepa, por lo que esta es claramente una manifestación rara pero explicable de covid". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

