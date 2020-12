Close

Una pareja arrestada tras volar a Hawai a pesar de saber que tenían la COVID-19 Wesley Moribe, de 41 años, y Courtney Peterson, de 46, fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Lihue y se les imputan cargos de poner en peligro a los demás de manera temeraria. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pareja que se subió a un avión para viajar a Hawai fue arrestada a su llegada a la isla por haber ignorado la orden de que se quedaran en San Francisco, CA, tras haber dado positivo a la COVID-19. De acuerdo a las autoridades, Wesley Moribe, de 41 años, y Courtney Peterson, de 46, abordaron un avión junto a su hijo de 4 años para regresar a su casa en el archipiélago, donde residen, a pesar de lo que le habían indicado las autoridades. La pareja intentaba viajar a la ciudad de Wailua, de acuerdo a la portavoz del departamento de policía de Kaua’i, Coco Zickos. Image zoom Credit: Kauai Police Department Zickos comentó a People que la pareja abordó el vuelo a Hawai de la aerolínea United Airlines el pasado domingo a pesar de saber los resultados positivos de su examen y haber recibido indicaciones precisas de la zona de cuarentena del aeropuerto internacional de San Francisco. Ese fue el motivo que condujo a su arresto a su llegada al aeropuerto en las islas y que fueran trasladados con su pequeño fueron llevados a un cuarto de aislamiento, donde fueron interrogados por agentes que vestían un equipo de protección. “[La pareja] abordó el avión sabiendo sus resultados positivos de COVID-19, poniendo a los pasajeros en riesgo de muerte”, comentó Zickos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras su arresto, la pareja pagó una fianza de $1,000 por cabeza, mientras el pequeño fue entregado a un familiar y se dio aviso a las autoridades de protección al menor. “El departamento de policía de Kauai, junto a [las autoridades] del condado y estatales, permanecemos diligentes para proteger la salud y seguridad de nuestra isla”, comentó el jefe de la policía, Todd G. Raybuck, en un comunicado. “Continuamos pidiendo a los visitantes y residentes por igual, seguir las reglas de emergencia del gobernador y tomar todas las precauciones para prevenir la propagación de la COVID-19”. Image zoom Credit: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images Por su parte, la aerolínea aseguró a People que realiza una extensa investigación para evaluar a los pasajeros. “La salud y seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra más grande prioridad, por lo cual tenemos varias políticas y procedimientos, como parte de un esfuerzo a varios niveles para crear un ambiente más seguro para el viajero”, expresó un vocero de la aerolínea. “Antes de viajar, se requiere a todos los clientes de United llenar la lista ‘Listo para viajar’ en la que afirman no haber recibido un diagnostico de COVID-19 en los últimos 14 días”. De acuerdo al The New York Times, en Hawai se han registrado poco más de 18,000 casos y 242 muertes por coronavirus.

