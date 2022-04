Modelo de OnlyFans acusada de matar a puñaladas a su novio ¡Los detalles! La modelo de OnlyFans Courtney Clenney, de 25 años, fue detenida por el asesinato a puñaladas de su novio Christian Obumseli, de 27 años. Detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una modelo de OnlyFans fue acusada de matar a puñaladas a su novio. La influencer y modelo Courtney Clenney, de 25 años, conocida en sus redes sociales como "Courtney Tailor", fue arrestada y luego llevada a una institución de salud mental, reporta The New York Post. Su novio Christian Obumseli, de 27 años, fue encontrado por la policía apuñalado. La tragedia ocurrió en el apartamento de la pareja en Florida después de una discusión entre ambos. Clenney llamó a la policía el domingo sobre las 5 p.m., y cuando llegaron los oficiales a su lujoso apartamento en Miami encontraron a su novio apuñalado en el hombro. El joven fue llevado de emergencia al hospital, pero murió de sus heridas. "Sabemos que hubo un altercado físico entre ellos antes de que él fuera apuñalado", dijo un vocero de la policía de Miami. Según revelaron amigos y vecinos de la pareja, las discusiones entre ambos eran algo común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Courtney Clenney y Christian Toby Obumseli Credit: Instagram Clenney fue detenida por la policía y luego llevada a una institución de salud mental tras decir que iba a suicidarse. La joven tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instragram. Aunque fue detenida el 3 de abril, el 4 de abril aparecieron publicadas sensuales fotografías suyas en su cuenta de OnlyFans, reporta The Sun. Hasta ahora, la modelo no enfrenta cargos criminales. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para la familia de Obumseli después de su trágica muerte. El joven estaba por cumplir 28 años. "Christian era extremadamente compasivo, siempre deseando ayudar a todos a su alrededor", dice esta página de GoFundMe. Courtney Clenney y Christian Toby Obumseli Credit: Instagram La familia del joven dice estar devastada por su muerte. "Él no merecía que le acortaran la vida con este atroz acto de violencia", añade el mensaje en la cuenta de GoFundMe. Las autoridades siguen investigando su muerte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Modelo de OnlyFans acusada de matar a puñaladas a su novio ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.