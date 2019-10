¿Por qué siempre piden el ticket al salir de Costco? Los almacenes de Costco son famosos porque siempre piden el recibo al salir con la mercancía ¿Sabes por qué lo hacen? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los almacenes de venta al mayoreo Costco son sinónimo de alimentos, bebidas y demás productos empacados en grandes cantidades. Con sucursales en América Latina, Canadá e incluso China son inmensamente populares entre las familias numerosas y pequeños comerciantes para abastecerse en grande. Pero ¿sabes por qué al salir de uno de ellos te piden que muestres tu ticket o recibo de compra y cuentan los productos del carrito de compra? La respuesta es que así Costco evita el “robo hormiga” de productos y las pérdidas que éste ocasiona. La cuestión es que los productos que vende Costco vienen empacados en cantidades tan grandes que incluso uno o dos que sean robados implican enormes pérdidas para la empresa. Pero esa no es la única razón: en el pasado algunas personas salían del almacén y después de checado su carrito regresaban, volvían a colocar los mismos productos que habían comprado y regresaban a la salida de la tienda mostrando el recibo y fingiendo que ya habían pagado. Por eso Costco añadió un segundo filtro de seguridad: poner una raya sobre el ticket que indica que la mercancía ya ha pasado por la puerta. Image zoom Tim Boyle/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el sitio especializado Quora.com, los empleados que apostados a las puertas de cada Costco están tan bien entrenados para iedntificar los productos y contarlos que pueden verificar un carrito con unos $200 de compra en aproximadamente ¡cuatro segundos! Un carrito con unos $50 de mercancía les toma menos de 20 minutos para contarlo. La pregunta ahora es ¿quién compra menos de 100 en Costco? LOL Advertisement

