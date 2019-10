¿Qué hace Costco con las mercancía que regresan a sus tiendas? Alguna vez te has preguntado: ¿qué hace Costco con las mercancía que regresan a sus tiendas? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una de las ventajas que más le gusta a los clientes de los almacenes Costco es la posibilidad de regresar la mercancía que no es de su entera satisfacción cuando quieran, incluso sin tener el recibo. Ya sea porque el sabor de un producto no fue de su entera satisfacción o porque una planta no dio flor, las tiendas de Costco reciben de vuelta todo aquello que no complace a sus miembros con la única excepción de productos como electrónicos y enseres domésticos, que solo pueden ser regresados a la tienda en un plazo -también bastante generoso- de 90 días. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hace Costco con la mercancía que regresan a sus tiendas? La respuesta es muy simplre: almacences de descuento de distintos nombres y calibres la compran para revenderla. En distintos estados existen compañías que compran por volumen la mercancía devuelta y la venden con enormes rebajas. Los productos, que muchas veces vienen intactos, sin abrir y sin faltarles ninguna parte o pieza se expenden en sitios como las tiendas GTM Stores -en San Diego, California-; Island Overstock, en Carolina del Sur o Steelz, en salt Lake City y Boise, Idaho, por solo mencionar algunos ejemplos. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al foro especializado Quora, los dueños de este tipo de almacenes de descuento compran los productos devueltos a Costco a un valor de rebaja y le pagan entre 9 y 11 centavos por dólar del valor del objeto para luego revenderlo con un margen de beneficio del 400%. Aún así, la mercancía resulta toda una ganga y resulta posible conseguir artículos que van desde muebles y ropa, hasta cereales y bombillos con descuentos increíbles ¡y sin tener que pagar la membresía de Costco! Por cierto que este tipo de almacenes también le compran mercancía devuelta a empresas como Amazon ¡Así que ya saben! Advertisement

