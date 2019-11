¿Cuáles son los 10 artículos más vendidos en Costco? La respuesta te sorprenderá Muchos buscan gangas y promociones especiales en Costco, pero ¿sabes cuáles son sus productos de mayor venta? La respuesta te sorprenderá... By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es curioso pero aunque gran parte de los clientes y miembros de los almacenes de venta por volúmen de Costco acuden a sus tiendas en busca de los mejores precios y ofertas, otros simplemente buscan lo novedoso o simplemente regresan una y otra vez por productos que son sus favoritos y que solo pueden encontrar en dichas tiendas. Pero ¿te has puesto a pensar cuáles son los artículos de mayor venta en Costco? De acuerdo al blog especialiado Clark.com, estas son las 10 categorías más populares de productos de Costco según un reporte del CEO de la compañía: Embed from Getty Images Dulces

Tabaco

Misceláneos

Productos congelados

Productos para carros

Objetos deportivos

Productos eléctricos mayores (como televisores, lavadoras, etc.)

Productos eléctricos menores (como licuadoras, o batidoras, planchas)

Muebles y accesorios para el hogar

Ropa Y los 10 productos más populares son: Vodka marca Kirkland- $29.99 la botella de 1.75 litros Medicinas -estudios de Consumer Reports demuestran que algunas medicinas con mucho más baratas en Costco que en tiendas como CVS. Aceite de oliva extra virgen- $18.59 por botella de dos litros Jarra de miel de maple- $13.29 la botella de 33.8 onzas Tocino Kirkland- $15 por paquete de cuatro libras Rueda de queso parmesano-reggiano importado de Italia- $12.50 por libra Gafas- Según estudios el costo de unas gafas para la vista en Costco, aún sin seguro médico, es menor que en otras ópticas, además de tener personal altamente especializado Crema de maní orgánica- $11.99 por dos frascos de 28 onzas cada uno Hamburguesas vegetarianas Don Lee- son tan populares que según un comunicado de prensa la compañía vendió más de un millón de unidades en 60 días al poco tiempo de su lanzamiento Licor marca Kirkland, además del mencionado Vodka, Costco ofrece whisky canadiense, ron especiado, tequila añejo mexicano, y bourbon artesanal por menos de $22 por botella. La lista llama la atención pues en ella no aparece por ningún lado el famoso pollo rostizado de Costco, que vale $4.99 por pieza y del cual se venden más de 60 millones de unidades en todo, de acuerdo a cifras oficiales de la empresa. Actualmente Costco opera 783 locales que incluyen 544 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico; 100 en Canadá; 39 en México; 29 en el Reino Unido; 26 en Japón; 16 en Corea; 13 en Taiwan; 11 en Australia; dos en España y una en Islandia, Francia y China. Costco también realiza ventas por Inernet en Estados Unidos., Canadá, El Reino Unido, México, Corea y Taiwan. Advertisement

